Jeux Olympiques 2021 : un athlète met en lumière toutes les mesures COVID strictes auxquelles il doit se conformer à Tokyo 2020

L’athlète britannique de saut en longueur Jazmin Sawyers a partagé une bobine où elle montre au monde les mesures COVID strictes auxquelles ils doivent se conformer au village olympique.

Voici comment Jazmin Sawyers explique toutes les interdictions

“Je suis Jazz et je suis actuellement au Japon pour Tokyo 2020. Ce sont quelques-uns des protocoles COVID que nous devons suivre. Nous devons d’abord faire un test PCR tous les jours et les livrer avant 10 heures. Il n’y a donc pas beaucoup de mensonges . Ensuite, nous devons prendre notre température et remplir un questionnaire quotidien sur l’application du gouvernement japonais. Ainsi, ils gardent une trace de ce que nous faisons et où nous allons. Il y a un appareil pour se laver les mains absolument partout. Et il faut le porter masques tout le temps. Moins de temps pour manger ou s’entraîner. Et quand vous mangez, vous devez le faire devant ces écrans en plastique et être servi aussi lorsque vous allez manger. Tout est pour la sécurité. Nous n’avons pas le droit de quitter l’hôtel de l’équipe et nous sommes toujours surveillés lorsque nous marchons ou lorsque nous allons nous entraîner. Lorsque nous arrivons à ces cônes de ce côté, vous pouvez revenir en arrière, mais ce n’est pas très loin. Si vous voulez être dehors pendant que vous êtes à l’intérieur l’hôtel auquel nous devons accéder Ces balcons que nous partageons avec tous les sportifs d’autres sports. Vous devez porter le masque. Si vous avez des entretiens, vous les faites via Zoom ou en salle avec une autre personne de l’équipe technique. Nous sommes interdits d’accès à quelques étages de l’hôtel et nous ne pouvons pas interagir avec le public.”