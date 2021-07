Jeux Olympiques 2021 : Un beach-volley tchèque, un autre positif à la Villa en une journée record de cas à Tokyo

in

Mis à jour le 22/07/2021 – 11:34

La joueuse tchèque de beach-volley Markta Nausch-Slukov est la dernière athlète à avoir été testée positive au COVID à la Villa, ce qui porte à cinq le nombre de cas au sein de cette délégation. Le Comité olympique tchèque a lancé une enquête pour savoir si les gens ont “négligé” leurs devoirs et si cela a causé les cas positifs.

Des cas comme celui-là méfiance envers une fin heureuse des Jeux Olympiques. La croissance de l’incidence du Covid19 inquiète dans la capitale du Japon après la partie quotidienne de jeudi était connue, avec un nombre d’infections de 1 979 cas, le cinquième plus élevé de toute l’année 2021 et le plus élevé depuis la mi-janvier.

Cependant, la virulence n’est pas si grave car La ville n’a enregistré aucun décès par coronavirus, bien que l’on s’inquiète de l’augmentation des infections qui en une semaine a augmenté de 881%. On s’attend à ce qu’il augmente dans les prochains jours et que la courbe ne commence à se courber qu’à partir de la dernière semaine des Jeux.

Le pays a enregistré un total de 4 943 cas, avec 20 morts, tandis que les critiques sont tombées à 390 par rapport à la veille.