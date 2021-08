Jeux Olympiques 2021 : Un modèle : le succès de l’Italie avec ses 40 médailles comme record historique

L’Italie est à la mode. Ce 2021, ce sont les transalpinos qui peuvent dire : “Je suis italien, qu’est-ce que tu veux que je te batte ?” Ils ont remporté le championnat d’Europe de football cet été et, quelques semaines plus tard, ils ont battu leurs meilleurs chiffres au Japon aux Jeux olympiques de Tokyo. Sa délégation a ajouté 40 médailles à Tokyo (10 d’or, 10 d’argent et 20 de bronze), au moins dix de plus que prévu.

optimistes formulés avant le début de la compétition. Du premier métal de

Luigi Samele

De l'escrime le 24 au bronze des filles de gymnastique rythmique dimanche 8, une journée ne s'avançait pas au pays du soleil levant sans que les Italiennes ne célèbrent une médaille. Dans cette nomination, ils ont dépassé tous les records historiques. Fini le record de Los Angeles 1932 et Rome 1960 Il est vrai qu'au Japon ils ont ajouté trois médailles d'or de moins qu'à Rome, mais au total il y a 4 médailles de plus. La différence réside dans le niveau des médailles d'or. Le saut de qualité est venu de l'athlétisme où Jacobs a réussi à devenir le roi de la vitesse. En cet après-midi magique, Gianmarco Tamberi avait décroché l'or au saut en hauteur une heure plus tôt. A Rio, ils n'ont pu obtenir aucune médaille en tartan, malgré l'ajout de 28 médailles au mondial, et au Japon, il y en a eu cinq : celles de Jacobs, Tamberi et la 4100 ont été rejointes après celles de Massimo Stano et Antonella Palmisiano

Massimo Stano et Antonella Palmisiano

Pret à partir.

Nous avons remporté la Coupe du monde quatre fois, mais en termes olympiques, c’est quelque chose que les petits-enfants de nos petits-enfants liront un jour dans les livres d’histoire. Giovanni Malag, président du CONI

"C'est le plus grand jour de l'histoire du sport italien", a déclaré le président du Comité olympique italien, Giovanni Malag, après le succès de la finale du saut en hauteur de Tamberi et la victoire au 100 mètres des Jacobs, le « nouvel Usain Bolt ».

, le « nouvel Usain Bolt ».

“Nous avons réalisé quelque chose de sommet et d’extraordinaire, tout comme l’Eurocup, et cela unit le pays. Nous avons remporté des victoires épouvantables, comme remporter quatre fois la Coupe du monde mais, en termes olympiques, c’est quelque chose dont les petits-enfants de nos petits-enfants se lira un jour dans les livres d’histoire », a ajouté le « transalpin Alejandro Blanco ».

De toutes les couleurs

La natation est pour l’Italie comme la voile pour l’Espagne. Là, ils ont ajouté deux argents et cinq bronzes. En escrime, où ils dominent aussi, ils ont gratté trois argent et deux bronze. « Nous sommes montés sur le podium dans 19 disciplines différentes (deux de plus qu’à Athènes en 2004). C’est vrai qu’une belle performance a été obtenue dans ces types de disciplines où nous sommes toujours heureux. où nous nous attendions à deux métaux, et dans les sports d’équipe où nous n’avons pas été en hauteur comme le basket-ball. Bien sûr, ce qui a fait la grande différence, c’est l’athlétisme car cela a été une grande surprise “, raconte MARCA Flavio Vanetti, journaliste pour ‘Corriere della sérum’.

Pour Giorgio Specchia, de ‘La Gazzetta dello sport’, ce n’était pas si étrange. “Jacobs est venu faire d’excellents résultats, tout comme Tamberi. Ce n’était pas inhabituel pour eux d’y parvenir, même si le fait d’obtenir cinq médailles d’or en athlétisme, 50% du total, je sais que cela a été un grand changement. 40 médailles c’est beaucoup, même si nous avons pu faire plus en ayant fait 14 quatrièmes places », explique le journaliste.

Quatre clés

Selon les deux journalistes déplacés au Japon, la clé du réveil italien tient à quatre raisons : « La première se produit parce que le niveau des entraîneurs et du personnel de délégation est très élevé. Il y a beaucoup de demande et un niveau élevé parmi les entraîneurs et cela signifie qu’il s’est développé dans de nombreuses disciplines. La seconde se produit parce que 70% des athlètes sont au sein des organes de l’état (police, militaire …) et cela leur permet de travailler avec une grande tranquillité en se concentrant sur le sport. troisième Cela se produit parce que la pandémie a été mise à profit pour, au lieu de torpiller l’entraînement de certains olympiens comme cela s’est produit dans d’autres pays, pour les motiver encore plus à atteindre cet objectif en les laissant s’entraîner très tôt. le fait qu’il y ait un investissement décent, pas impressionnant, dans le sport. »

Alejandro Blanco, comme expliqué à MARCA

, met cet investissement à 300 millions pour le sport fédéré, 250 de plus qu’ici. L’Espagne a un modèle clair à regarder.

Rénovation de centres de performance

Après les Jeux de Londres, ils ont repensé en Italie pour donner un nouvel élan au sport d’élite du pays. C’est pourquoi ils ont procédé à des restructurations dans les trois Centres de Haute Performance qu’il a en activité dans le pays.

