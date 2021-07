Jeux Olympiques 2021 : Visioconférences surprises pour les médaillés en famille et entre amis

L’organisation de Jeux olympiques, dans le but d’atténuer en quelque sorte absence de public, et donc de les proches Oui copains des athlètes, en raison de la pandémie de covid-19, a conçu un système pour combler ce vide qu’il appelle Moment de l’athlète et cela rend pour l’instant de nombreux médaillés un peu plus heureux de leurs succès.

Comme si d’un télé réalité Que ce soit, dans le plus pur style des émissions telles que « Ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour », « Au revoir » ou « Surprise, surprise », les gagnants sont menés après avoir remporté leur prix à un endroit où il y a six écrans. Et soudain, sans qu’ils sachent ce qui les attend, sont connectés dans chacun d’eux avec la famille, les amis et les proches.

La la surprise des athlètes est énorme, et des scènes de beaucoup d’entre eux ont été vues vraiment excite pour le caractère inattendu de la réunion télématique, qui leur fait profiter beaucoup plus de leurs triomphes. Un détail de l’organisation des Jeux Olympiques qui touche le cœur des athlètes. Rien de mieux dans un instant alors recevoir le soutien et les félicitations de la vôtre. Ce n’est pas la même chose que de recevoir votre affection en personne, mais cela aide.

Tout cela nécessite un effort important de l’organisation, qui doit agir avec rapidité et prévoyance, même s’il y a des compétitions avec des favoris clairs, en tenant compte du fait que tout finaliste peut gagner une médaille, et ils doivent avoir un contact prêt immédiatement après la finale avec des proches. L’effort, vu les résultats, vraiment vaut la peine.