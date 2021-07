Jeux Olympiques 2021: Yousra Mardini, le réfugié qui a sauvé 16 vies de la noyade dans la mer Egée

“Le sport m’a sauvé la vie”, dit Yusra Mardini, le Nageur syrien de l’équipe des réfugiés participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs. Dans son cas, ce n’est pas un cliché mais littéral car le moteur du petit bateau dans lequel il voyageait vers un avenir meilleur s’est arrêté au milieu de la mer Égée. Avec lui, l’espoir des personnes qui ont voyagé dans ce bateau bondé et qui ont fui la guerre en Syrie s’est également arrêté.

Les bombes avaient tout détruit : sa maison, la piscine dans laquelle il s’entraînait, ses rêves… 6,6 millions de réfugiés syriens dans le monde, pratiquement la moitié de la population. De ellos, hay 5,5 millones de refugiados en pases vecinos como Turqua, Lbano, Jordania, Irak y Egipto, segn datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados que desde hace tiempo trata de concienciar a los Gobiernos para que asuman la responsabilité.

Ce jour-là d’août 2015, le bruit des bombes a fait place au silence le plus absolu. Le lancement a commencé à fuir et Yusra Mardini a vu la terreur dans les yeux de ses compagnons de voyage. Sur les 20 qui ont voyagé, la plupart ne savaient pas nager et étaient au milieu de la mer, au milieu de nulle part. Ses espoirs d’un avenir meilleur, loin de la guerre, commençaient à couler comme ce bateau. Mais Yusra, qui avait 17 ans à l’époque, ne voulait pas abandonner.

Le voyage de l’espoir

Ses parents avaient payé une foule pour l’emmener avec sa sœur aînée Sarah à l’île de Lesbos (Grèce). De là, ils allaient à L’Allemagne, où ils avaient de la famille. Pour cela, Yusra n’a pas hésité et a sauté dans la mer. Sa sœur est allée derrière. Ils savaient tous les deux très bien nager. Ils le faisaient depuis l’âge de quatre ans. Leur père, un entraîneur de natation, leur avait enseigné. Yusra avait même représenté son pays aux Coupes du monde 2012.

Les sœurs ont commencé à bouger leurs jambes en synchronisation pour pousser le bateau. Deux autres passagers ont emboîté le pas et ont sauté à la mer. Les quatre d’entre eux ont remorqué le bateau jusqu’aux côtes de l’Europe et, trois heures et demie plus tard, ils atteignirent la terre ferme. Ils étaient sur l’île de Lesbos (Grèce) et, surtout, tous vivants.

“Ça aurait été gênant si les gens sur notre bateau s’étaient noyés. Il y avait des gens qui ne savaient pas nager et je n’allais pas rester assise à me plaindre que j’allais noyer ma sœur”, a-t-elle reconnu au HCR avec détermination. .

Une nouvelle vie à Berlin

Sur cette longue barre transversale, avec l’eau à très basse température et épuisée, les deux sœurs ont perdu leurs chaussures. Sans eux, ils se sont lancés sur la route des Balkans occidentaux vers l’Allemagne. Le voyage n’a pas été facile mais ils ont réussi à atteindre le pays où ils ont commencé à écrire une nouvelle page de leur histoire de vie. OU ALORSe fois à Berlin, il a commencé à s’entraîner au club Wasserfreunde Spandau 04. Son rêve depuis qu’elle était enfant était de pouvoir aller à certains Jeux et à Rio de Janeiro, il l’a accompli sous le drapeau du Comité International Olympique et faire partie de l’équipe des réfugiés composée de 10 athlètes. Yusra était alors le porte-drapeau.

A Tokyo, il a participé à l’épreuve du 100 mètres papillon, où il n’est pas allé en finale avec son temps de 1: 06.78. Mais dans son cas, la marque est la moindre des choses. L’important, c’est le message qu’il envoie par sa simple présence. Représentez les réfugiés avec fierté et envoyez un message d’espoir. “Je veux vous inspirer à faire quelque chose de bien dans votre vie, à ne pas abandonner lorsqu’il s’agit de poursuivre vos rêves et de faire ce que votre cœur vous dit de faire.. Même si c’est impossible, même si vous n’avez pas les conditions nécessaires pour y parvenir, vous ne savez jamais ce qui va se passer et vous devez continuer d’essayer. Peut-être que vous avez une chance comme moi. Ou peut-être créez-vous votre propre opportunité », dit-il.

Son histoire transformée en film par Stephen Daldry, qui a signé des films à succès comme ‘Billy Elliot’.