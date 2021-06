Jeux olympiques à Ahmedabad? Des affiches prétendant faire apparaître des infrastructures sportives pour les Jeux Olympiques dans la ville

in

Infrastructures sportives : Dans le but de renforcer les infrastructures sportives du pays, l’autorité de développement d’Ahmedabad a commencé à solliciter des propositions de consultants qui aideraient la ville à mettre ses infrastructures sportives aux normes des Jeux Olympiques. La ville a lancé le processus même si elle n’a aucune chance de pouvoir accueillir les Jeux olympiques pendant au moins 15 ans, et même alors, cela semble être un long chemin. Pourtant, aussi ambitieuse soit-elle, l’Autorité de développement urbain d’Ahmedabad (AUDA) a diffusé une annonce sollicitant des propositions de sociétés d’ingénierie-conseil pour aider à évaluer l’infrastructure d’Ahmedabad ainsi que les sites non sportifs afin d’identifier les lacunes à combler. être comblés pour préparer la ville aux Jeux olympiques.

La publicité a indiqué que le gouvernement du Gujarat, ainsi que l’AUDA et l’Autorité des sports de l’Inde (SAI), réaliseraient le projet, selon un rapport publié dans IE. Le rapport a cité le président de l’AUDA, Mukesh Kumar, disant que les consultants seraient tenus d’identifier les lacunes dans l’infrastructure de la ville, afin que l’administration puisse la transformer en une destination sportive internationale. L’objectif, a-t-il ajouté, est que la ville accueille de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, les Jeux du Commonwealth ainsi que l’Asiad.

Selon les détails de l’appel d’offres figurant sur le site Web d’approvisionnement électronique de Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited, promu par le gouvernement de l’État, le cabinet de conseil serait tenu de soumettre un rapport de son analyse dans un délai de trois mois et demi.

Le rapport citait en outre l’ingénieur exécutif de l’AUDA, Jatin Kapadiya, déclarant que toute question serait traitée lors d’une réunion préalable à l’appel d’offres prévue au siège de l’AUDA. Kapadiya a ajouté que les entreprises devraient postuler avant le 24 juin, et le 25 juin est l’étape préliminaire et technique pour l’ouverture des offres.

Ce développement clé dans le domaine du sport est intervenu quelques mois seulement après l’inauguration du plus grand stade de cricket du monde – le stade Narendra Modi – par le président Ram Nath Kovind en février. À l’époque, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, avait déclaré que la ville avait même le potentiel d’accueillir les Jeux olympiques, après que les responsables d’Ahmedabad aient révélé leurs plans pour un grand complexe sportif. Shah avait déclaré que le complexe sportif abritant le stade Narendra Modi à Motera et un nouveau prévu à Naranpur rendraient Ahmedabad capable d’accueillir n’importe quel événement sportif international, y compris les Jeux olympiques.

Cependant, ce rêve est encore un peu loin, compte tenu du fait qu’après les Jeux olympiques de Tokyo cette année, Paris devrait accueillir les jeux de 2024, suivis de Los Angeles en 2028. Non seulement cela, mais bientôt, Brisbane devrait être annoncé comme l’hôte de 2032 jeux. Cela signifie que le premier créneau horaire, le cas échéant, qu’Ahmedabad peut obtenir pour accueillir les jeux est 2036, dans 15 bonnes années.

Jusqu’à présent, l’Inde a tenté de présenter son nom pour accueillir l’événement à deux reprises – pour les événements de 2024 et 2032, mais elle n’a pas été en mesure de présenter une offre.

Le développement est également intervenu après que le CM de Delhi Arvind Kejriwal a promis en mars de faire une offre pour que Delhi accueille les Jeux olympiques de 2048, à l’occasion des 100 ans de l’indépendance de l’Inde. Son engagement a été suivi de peu par Narinder Batra, président de l’Association olympique indienne, suggérant qu’Ahmedabad était également une ville à envisager d’accueillir les jeux en 2036 ou 2040.

Notamment, l’enclave sportive Sardar Vallabhbhai Patel à Motera, dont le stade Narendra Modi fait partie, s’étend sur 215 acres et, outre le stade d’une capacité de 1,13 lakh, elle comprend un club-house avec 55 maisons, un mini théâtre 3D , une piscine de taille standard olympique, un hammam et un sauna, des courts de squash ainsi qu’un gymnase.

