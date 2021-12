Jeux Olympiques | Alejandro Blanco : « Madrid doit opter pour les Jeux Olympiques »

09/12/2021 à 16h58 CET

Le président de la Comité olympique espagnol (CEO), Alexandre Blanc, a assuré ce jeudi que « Madrid doit opter pour les Jeux Olympiques, parce que c’est la meilleure ville pour le faireCependant, il a également ajouté que la décision sur le moment où vous pouvez les accueillir appartiendra au Comité International Olympique (COI) et quoi « aura besoin d’un soutien politique, puisqu’il s’agit d’un projet de pays ».

Lors de sa participation à l’initiative de l’Association de la Presse Sportive de Valladolid « Le petit déjeuner de l’APDV », Blanco a avoué que le jour le plus difficile de sa vie était le 7 septembre 2013, lorsqu’ils ont rejeté la candidature de Madrid d’accueillir les Jeux olympiques de 2020 et de les « tuer ». En ce sens, il a précisé que la capitale espagnole était l’idéale et était en avance sur toute autre proposition, car, entre autres qualités, « elle avait 17 sports et la Villa à moins de cinq minutes, quelque chose que personne d’autre n’avait », mais Tokyo a finalement été choisi.

Et pour cette raison, il est clair que Madrid doit continuer à opter pour les Jeux Olympiques, d’autant plus aujourd’hui que le mouvement olympique s’est engagé à ne pas faire de gros investissements pour les organiser, puisqu’il continue à disposer d’importantes infrastructures et capacités de gestion. À cet égard, il a déclaré que « lorsque ces Jeux Olympiques ont lieu, il ne fait aucun doute que Castilla y León y participera« , mais il considère que la vraie priorité est de » définir le modèle sportif en Espagne, qu’il soit considéré comme un tout, pas seulement une pratique sportive « .

« Il n’est pas normal que seulement 328 athlètes assistent aux Jeux Olympiques, dont 5 000 athlètes de haut niveau, 3,8 millions de fédérés et plus de 26 millions de personnes qui pratiquent des sports dans ce pays. Cela signifie que quelque chose ne va pas et que le sport devrait avoir l’extension qu’il mérite », a souligné Blanco. À son avis »le sport est le plus grand facteur d’intégration du paysa introduit des changements de mentalité, comme celui qui a produit la victoire de l’équipe espagnole de football à la Coupe du monde en Afrique du Sud et nous devons valoriser le fait d’avoir les athlètes les plus connus et les plus reconnus au monde. »

« Mais on n’aura pas ça si on ne part pas de la base, si on ne met pas en place une structure pour le sport scolaire et le sport universitaire, si on ne l’associe pas à la recherche, à la santé, à la culture, si on ne prend pas profit des nouvelles technologies pour se développer dans ce domaine », a-t-il qualifié. Blanco considère essentiel « de planifier ce que vous voulez dans le sport à court, moyen et long terme »Pour qui le plus important est « que le sport soit compris dans ce pays, et qu’il y ait un plus grand soutien financier de la part du gouvernement, puisque cet investissement est nécessaire ».

Pour illustrer le pouvoir qu’a le sport d’unir les objectifs, la candidature de les Pyrénées pour les Jeux Olympiques d’hiver, l’Aragon et la Catalogne « qui a fait asseoir trois gouvernements pour parler d’un projet de pays, loin des drapeaux et des couleurs politiques. La valeur de cette candidature est extraordinaire, car elle a été faite dans le respect, la compréhension et le dialogue, provoquant un point de rencontre dans lequel le l’affrontement disparaît pour favoriser la régénération d’un territoire », a qualifié le président du COE.