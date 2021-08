JEUX OLYMPIQUES Amdouni s’excuse dans ses réseaux après sa polémique au marathon

Morhad Amdouni a voulu régler la polémique pour sa performance dans l’épreuve de Marathon de Tokyo, dans lequel l’athlète français a renversé toute une rangée de bouteilles d’eau réservées à tous les participants à l’un des points de ravitaillement tout au long du parcours, jusqu’à ce qu’il en prenne une pour lui-même.

Le Français a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il voulait clarifier ce qui s’était passé. “Pour garantir la fraîcheur des bouteilles, elles sont trempées dans de l’eau, ce qui les rend glissantes”, a commencé Amdouni en s’excusant. “Avec la fatigue et tout ça, petit à petit je perdais de la lucidité et de l’énergie, alors que je tenais la course pourtant, c’est clair j’essaye d’avoir une bouteille en tête de file mais elles glissent dès qu’on les touche” poursuit le Français.

“Je voudrais m’excuser auprès des athlètes. À l’époque, j’essayais de tenir une bouteille d’eau, mais je l’ai un peu laissée tomber.”, il est dit. La vérité est que les images offrent certains doutes sur les propos de l’athlète français, et beaucoup considèrent cela comme un acte de sale guerre pour empêcher leurs rivaux de se calmer.

“J’essaie toujours de pouvoir partager les bouteilles d’eau pendant la course, en respectant tout le monde et en étant grand et fier, afin de pouvoir me battre pour nos couleurs de maillot”, conclut Amdouni.