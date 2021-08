JEUX OLYMPIQUES | ATHLÉTISME Peleteiro: “Soit j’aime beaucoup, soit rien, mais je ne vais pas changer”

Le visage fatigué, mais avec un immense sourire de bonheur, Ana Peleteiro Brión reçoit les médias pour parler de son bronze olympique, triple saut, dans un magasin Adidas à Madrid. La Galicienne de 25 ans a sauté à 14,87 m (record d’Espagne) pour réaliser un rêve auquel elle croyait fermement. “Je suis allé à Tokyo en pensant à une médaille, c’est le seul moyen d’y parvenir”, assure-t-il à AS.

Peleteiro sait que l’accent est mis sur elle et estime qu’il s’agit d’une responsabilité à partir de laquelle elle souhaite atteindre un objectif très précis : « C’est très important d’avoir des références. L’athlétisme est un sport que tout le monde peut pratiquer, il est accessible et dans le Il y a des athlètes d’élite de toutes les classes sociales. Si quelqu’un réussit sur la piste, il met tout son sport dans l’intérêt général. C’est pourquoi Si le fait de bien le faire suscite l’intérêt des gens et qu’il y a des garçons et des filles qui commencent à pratiquer l’athlétisme, je suis content. »

“Si les Jeux avaient eu lieu en 2020, je pense qu’ils n’auraient même pas atteint la finale olympique”

Ana Peleteiro

L’athlète de Ribeira (La Corogne) insiste car son bronze n’est pas quelque chose qu’elle a obtenu seule : « La réussite individuelle est un travail d’équipe. Elle est essentielle puisque derrière se trouvent les entraîneurs, les kinés, les médecins, la famille, les psychologues… Et sans le travail de chacun, la réussite individuelle ne sort pas. J’ai eu des années particulièrement mauvaises et pour sortir du puits elles ont été la clé. Les sponsors aussi, comme Adidas dans mon cas. Je suis avec eux depuis 20212, je n’ai jamais eu d’autres baskets. Ma carrière sportive et ma vie sont marquées par le ‘Impossible n’est rien’. Si vous travaillez dur et donnez tout, rien n’est impossible. Quand vous le faites, c’est très satisfaisant, même si vous savez à quel point vous avez essayé. »

Conformément à ce qui précède, Ana a un impact sur la croyance en ce que vous faites, en les gens qui vous entourent et en vous-même. “J’ai beaucoup confiance dans mon travail et dans la planification de mon entraîneur, Iván Pedroso. J’ai aussi beaucoup travaillé avec mon entraîneur Rebeca. Visualiser le saut parfait et aussi dans des situations dans lesquelles je perds. En finale, bien sûr, j’ai eu des moments de doute, surtout quand Rickets m’a dépassé et m’a provisoirement pris la médaille. Le travail précédent m’a fait savoir comment faire face à cette incertitude, ces nerfs et ces peurs. A cette époque également le commentaire de Nelson (Évora, sa partenaire) : « La médaille ne s’obtient pas avec cette attitude ». Le travail précédent et cette phrase m’ont fait cliquer. Quand j’ai sauté 14,87, je ne l’ai pas célébré de manière très visible, mais c’est pourquoi. Je n’ai jamais autant apprécié un saut de ma vie, mais j’étais prêt si le rachitisme l’améliorait à nouveau. Je devais être prête au cas où avant le sixième », dit-elle.

Ana Peleteiro. Juan Aguado / Diario AS

Ce n’était pas nécessaire et le saut qui était “le record du monde en larmes”, comme l’a écrit avec brio Juanma Bellón dans la chronique, a servi à clôturer un magnifique concours. Celui qui a rendu ses parents si heureux, le moment qui a été enregistré dans l’esprit de Peleteiro . “J’ai reçu de nombreux messages de références qui m’ont rendu très excité, mais il me reste le premier appel que j’ai passé à mes parents. Tous pleurent d’émotion. Je suis très familier et je les vois tellement excités… Le sourire de mon père jusqu’aux oreilles, littéralement. Il n’y avait pas de rides (rires). Les voir si fiers était le plus.”

Le triplé fait continuellement référence à Pedroso et au groupe qu’ils ont formé à Guadalajara, où Yulimar Rojas est également, médaille d’or aux Jeux avec un record du monde. “Iván est une référence pour moi et j’apprends de lui. Il dit toujours qu’en Europe la vie d’athlète est très facile. Qu’une fois que vous avez obtenu un succès, vous pouvez vous adapter. À Cuba, il a toujours dû bien sauter et c’est pourquoi les succès sont grands, mais nous devons continuer à grandir. C’est pourquoi je veux le faire aussi, en tant qu’athlète et en tant que personne. Je l’ai appris de lui … et il est là toute la journée à nous le répéter et insister là-dessus (rires). Concernant Yuli, nous sommes arrivés à Tokyo avec une relation comme jamais auparavant. Nous avons fait la guerre ensemble. Elle voulait que nous soyons tous les deux sur le podium. C’était pour réaliser un rêve. Nous savons tous les deux pourquoi nous avons travaillé. Les médailles sont oubliées, mais les moments restent. Et cette finale sera toujours dans l’histoire. Et j’étais bronze dedans.”

Ana Peleteiro, médaillée de bronze au triple saut Ana Peleteiro. JJ Guillén .

Peleteiro ne se cache jamais et la franchise est l’une de ses grandes vertus. « Il y a un an, je n’aurais pas sauté comme ça. COVID-19 a été une très mauvaise chose, mais cela m’a permis de grandir, sur la piste et en dehors. Si les Jeux avaient eu lieu en 2020, je pense qu’ils n’auraient même pas atteint la finale olympique. Iván nous a dit que c’était une opportunité et que nous devions la voir et l’affronter de cette façon. Cela a été difficile à gérer cette année, mais les fruits sont là », assure-t-il.

La galicienne ne recule pas non plus devant les autres questions. “Toutes les opportunités que j’ai eues sont grâce à l’athlétisme. Le programme télévisé que j’ai fait aussi. J’ai reçu beaucoup de critiques selon lesquelles si je négligeais ma préparation, je n’étais pas concentré … Je ne l’ai jamais été autant parce que je dû redoubler d’efforts. Je fais la sourde oreille aux critiques. Maintenant, je les ai aussi reçus parce que je faisais du ‘tik tok’ dans la salle de Tokyo. Nous étions presque enfermés pour ne pas nous mettre en danger. Je pense qu’être polyvalent est essentiel et quand je prendrai ma retraite, je devrai chercher des options. Ne pensez pas que vous n’êtes bon qu’à une chose. Toujours, bien sûr, concentré maintenant sur l’athlétisme et ma préparation. Je suis une personne qui aime beaucoup ou rien à cause de la façon dont j’agis, vis ou ce que je dis. C’est ma philosophie et je ne vais pas la changer.”

“L’objectif en 2022 est de sauter 15 mètres”

Ana Peleteiro

Enfin, il faut penser à 2022. Une année avec deux Coupes du monde (une en extérieur et une en salle) et une européenne en extérieur au calendrier. Ana ira pas à pas : “Après un cycle olympique comme celui-ci, le corps souffre. Maintenant, je dois l’écouter et en prendre soin, car c’est mon arme de travail”. Un objectif? “Saut de 15 mètres”. C’est sûr. Comme toujours basé sur le travail, la confiance en l’équipe et en elle-même, et l’enthousiasme.