Jeux Olympiques | Au rythme des records du monde

Yulimar Rojas, 15,67 en triple saut. Karsten Warholm, 45,94 au 400 mètres haies. Sydney McLaughlin, 51,46 dans le même test féminin. Un Vénézuélien, un Norvégien et un Américain. Athlétisme mondial. Les records du monde arrivent au Stade National de Tokyo, avec des records galactiques, impensables dans un temps proche. Les grandes marques qui ont manqué à la natation, peut-être à cause d’horaires inhabituels, regorgent du beau sport des Jeux Olympiques. Prenons un exemple : jusqu’au 1er juillet dernier à Oslo, lorsque Warholm a battu le sommet des 400 mv avec 46,70, le détenteur du record était Kevin Young avec un millésime 46.78, inaccessible pour tous les phénomènes de distance depuis Barcelone 1992. En finale mardi, non seulement le Viking a dépassé ce temps avec une performance étonnante, mais ses compagnons de podium ont également dépassé la marque de Young : Raï benjamin, avec 46,17, et Alison dos santos, avec 46,72. Un cas similaire à celui du 400 mv pour les femmes, où Dalila Mohammed, argent, serait également devenue recordwoman à 51,58 si McLaughlin n’avait pas existé, et Femke Bol, bronze, l’aurait été il y a un an avec son record d’Europe de 52,03. Ici ne court pas seulement l’or. Ils courent tous.

La multiplication des marques nous invite à penser qu’il y a quelque chose derrière, comme cela s’est passé en son temps, à un niveau supérieur, avec maillots de bain en polyuréthane dans la piscine, puis interdit. Une explication pourrait être l’émergence d’une génération de jeunes stars, effrontées et de mauvais augureBien que l’âge de personnes comme Muhammad, 31 ans, exclue que ce soit la seule cause. Les débats sur l’athlétisme portent davantage sur la technologie, sur baskets volantes qui conduisent des enregistrements. Ils ne peuvent pas non plus être exclus nouvelles méthodes de préparation et, en parallèle ou non, se doper. Ce n’est pas un mot que l’on aime entendre, car dans le sport on préfère rêver, mais les précédents nous obligent à le contempler même si ce n’est que comme une possibilité de plus. Dans tous les cas, des records arrivent, et aussi des défis héroïques comme cette tentative de Sifan Hassan triplé. Et des Jeux Olympiques, ceux de Rio 2016, au cours desquels nous avons viré Usain Bolt et nous avons aperçu un abîmeOn est passé à un athlétisme séduisant, qui éblouit les fans et décentralise les honneurs que détenait auparavant le Jamaïcain pour les répartir entre de nombreux protagonistes.