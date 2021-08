JEUX OLYMPIQUES | Aujourd’hui nous vous présentons Jason Kenny, Lisa Carrington, Elaine Thompson, Duplantis, Warholm ou Hashimoto

Ce sont quelques-unes des stars internationales qui s’affrontent à Tokyo 2020 et qui, mardi 3 août, pourront prendre du poids, commencer leur règne ou simplement montrer leur talent. Aujourd’hui, nous vous présentons…

Lisa Carrington (Canoë)

La Néo-Zélandaise cherche sa quatrième percée olympique en canoë-kayak après le bronze en K-1 500 à Rio 2016 et les ors en K-1 200 dans l’épreuve brésilienne et Londres 2012. Elle est la grande dominatrice de cette dernière épreuve, puisqu’elle a a remporté toutes les médailles d’or des Coupes du monde et des Jeux olympiques depuis 2011 et il disputera aujourd’hui la finale à 4h35 du matin s’il parvient à se qualifier plus tôt en demi-finale (2h30), comme en K-2 500. avoir les balles K. -1 500 et le K-4 500 pour élargir son palmarès et entrer dans le top 10 des canoéistes avec le plus de médailles olympiques.

Jason Kenny (Cyclisme sur piste)

Le Britannique, à partir de 8h58, peut décrocher sa huitième médaille olympique en vitesse par équipes et devenir le cycliste le plus titré de l’histoire aux Jeux Olympiques, comme il serait à égalité de médailles avec son compatriote Bradley Wiggins, mais avec une médaille d’or de plus. De plus, il concourt également en vitesse individuelle et en keirin.

Daiki Hashimoto (Gymnastique Artistique)

Le Japonais a succédé au grand Kohei Uchimura mercredi dernier avec l’or dans la compétition individuelle complète et aujourd’hui, à partir de 11h30, il veut continuer à l’honorer avec le titre olympique de la barre, le seul appareil dans lequel il aspirait à une médaille sur l’ancien champion. Il n’a pas pu se qualifier pour la finale, mais ce jeune gymnaste de 19 ans l’a fait, et aussi avec la meilleure note des huit participants.

Karsten Warholm (Athlétisme)

Le Norvégien est à la recherche de son premier titre olympique en 400 haies à partir de 4:20 heures après avoir remporté l’or lors des deux dernières Coupes du monde et battu le record du monde il y a un mois. Son principal rival sera l’Américain Rai Benjamin, actuel vice-champion olympique et qui arrive à Tokyo 2020 avec le deuxième meilleur record du monde de l’année.

Jacob Ingebrigtsen (Atletimso)

Le Norvégien, l’une des étoiles montantes en Europe, veut être couronné dans le monde entier par une médaille olympique. A 20 ans, il défiera les athlètes africains du 1500 (demi-finales à 02h05) et du 5000 (demi-finales à 13h00).

Armand Duplantis (Athlétisme)

Le Suédois, détenteur du record du monde du saut à la perche, est à la recherche de son premier titre olympique dès 12h20 et pourquoi pas d’un nouveau record. Il est le grand favori et bien plus depuis qu’on a connu le positif par COVI-19 de San Kendricks, qui l’a battu lors de la Coupe du monde 2019.

Anita Włodarczyk (Athlétisme)

La Polonaise, détentrice du record du monde du lancer de marteau, est à la recherche de son troisième titre olympique consécutif à partir de 13h35. Une blessure au genou l’a empêché de participer à la Coupe du monde de Doha, interrompant une série de neuf médailles d’or consécutives entre les Jeux olympiques, mondiaux et européens. Il possède les six meilleures marques de l’histoire.

Elaine Thompson (Athlétisme)

La Jamaïcaine tentera de revalider le titre olympique de Rio 2016 sur 200 mètres à partir de 14h50 et de répéter un doublé, puisqu’au 100, elle avait déjà accroché l’or samedi dernier. Ses principaux rivaux seront sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce et la Namibie Christine Mboma, qui à 18 ans a battu à deux reprises le record du monde U-20 lundi.

Erriyon Knighton (Athlétisme)

L’Américain est l’avenir de la vitesse et la preuve en est qu’il a battu cette année le record du monde U-18 d’Usain Bolt sur 200 mètres. A 17 ans, il fera ses débuts aux Jeux Olympiques aujourd’hui dans la série de ladite épreuve débutant à 4h05 du matin.

Jim Gottfridsson (Handball)

L’Espagne affronte la Suède aujourd’hui en quarts de finale à partir de 6h15 et il faudra être très prudent avec ce joueur, qui a déjà été élu MVP du Championnat d’Europe 2018 et meilleur défenseur central de la Coupe du monde cette année. Dans les deux tournois, il a remporté l’argent et à Tokyo 2020, il veut une médaille olympique.

Jayson Tatum (Basket)

L’alerte pour les Boston Celtics, NBA All-Star depuis deux ans, a été le meilleur buteur des États-Unis en phase de groupes avec 50 points et est l’une des principales menaces auxquelles l’Espagne devra faire face en quart de finale. match (6h40).

Ashleigh Johnson (Water-polo)

L’Américaine est considérée comme la meilleure gardienne du monde et à Tokyo 2020, elle poursuit son deuxième titre olympique après celui remporté à Rio 2016. Ce jour-là, elle entame son parcours vers l’or dans les tours de qualification et dispute les quarts de finale contre le Canada en commençant à 7h00.

Prenez Kubo (Football)

Le joueur japonais du Real Madrid, qui a joué en prêt pour Majorque, Villarreal et Getafe les deux dernières saisons, a déjà marqué trois buts et a mené son équipe à la lutte pour les médailles. Aujourd’hui sera l’une des principales menaces pour l’Espagne en demi-finale (13h00)

* Rappelons que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont télévisés par Teledeporte et Eurosport.