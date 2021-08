JEUX OLYMPIQUES | “Ça n’arrivera pas pareil. On ne fait pas la fête, on veut l’or”

Il n’y avait pas d’euphorie, pas de saut dans la piscine. Quelques câlins, des sourires et même une larme, celle de Judit Forca, la gaucher en or des guerrières qui vit sa première finale olympique. Elle n’était pas à Londres 2012. Et l’émotion la submergea : “Nous sommes très heureux. Je n’y crois pas”, elle sanglotait pratiquement, ses yeux brillants. Il y a sept joueurs qui n’ont pas participé cet après-midi d’août au London Aquatic Centre (Elena Ruiz, Maria Helena Sánchez, Paula Leitón, Bea Ortiz, Clara Espar et Irene González).

Six autres vétérans, comme Anni Espar, l’ont fait, c’est pourquoi ils restent concentrés. La route n’est pas d’argent, elle est d’or. Le samedi après-midi le solde sera passé : “On a vécu ça, donc je pense qu’on est plus calme, on le fête à peine. Samedi il y a une guerre. Ça ne se passera pas comme à Londres. On va préparer le match, on veut l’or”. Le joueur du CN Mataró, qui a inscrit trois buts clés en demi-finale contre la Hongrie, connaît la formule pour battre les États-Unis.

Tout cela fait partie de la défense. Et pour cela, l’Espagne doit retracer le match qu’elle a joué contre la Hongrie. Les Magyars ont mis 12 minutes pour marquer un but et se sont retrouvés avec six buts. “La clé commence par une bonne défense. Ils ont beaucoup de rythme, il faut voir comment casser leur défense et blesser leur gardien. La Hongrie a réussi et la Russie leur a rendu la tâche difficile. Nous pensons que nous pouvons », a commenté la barcelonaise, élevée au CE Mediterrani.

Forca pense la même chose malgré le fait que depuis cette finale à Londres, ils se sont vus et que l’Espagne n’a gagné qu’une seule fois. C’était en quarts de finale de la Coupe du monde de Barcelone, un tournoi dans lequel les États-Unis ont commencé à effectuer un changement de génération. “La Hongrie l’a battu. Nous devons très bien préparer le match, l’analyser en vidéo. Il est temps. Nous voulons l’or, nous allons tout donner”, a déclaré Forca.