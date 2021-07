JEUX OLYMPIQUES | CANO Chourraut enveloppe La Concha d’argent

Maialen Chaurraut a reçu à domicile l’hommage bien mérité pour sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a pris un très long vol pour Madrid. Il a atterri le matin, a chargé les valises et les deux canots dans sa voiture et est rentré chez lui par la route. Il est arrivé en milieu d’après-midi. Dans le cas de la plage de San Sebastian de La Concha, on peut dire que le cadre choisi par son club d’origine, l’Atlético San Sebastián, a été un bain d’affection pour l’exploit de sa troisième médaille olympique, sa vitrine brille dans les trois possibles couleurs après l’or de Rio et le bronze de Londres.

L’étendue de la scène choisie, ainsi que les installations du club, ont permis aux centaines de personnes qui ont assisté à l’événement de maintenir les mesures de sécurité requises face à la pandémie de COVID, qui n’ont pas fait obstacle à la joie écrasante des participants, largement répartis le long du Paseo de La Concha et le sable de la plage, où l’hommage a eu lieu. Tout a été très excitant. Au début, mes baigneurs étaient inconscients de ce qui se passait à quelques mètres de là.

Après 18h30, une Maialen exultante, au sourire permanent aux lèvres que l’on devine après le masque nécessaire, est venue, accompagnée de son coach et mari, Xabi Etxaniz, sur le lieu de l’hommage où un groupe de jeunes athlètes ils ont fait une salle d’honneur avec leurs rames levées vers le ciel sous les applaudissements du public. Chourraut et Etxaniz, les premiers avec la médaille au cou ou à la main en tout temps, montent ensuite jusqu’à une scène, ornée de plusieurs pirogues, où Après la performance d’un groupe d’enfants, ils ont reçu l’hommage de la Royal Society, dont l’un des joueurs, Elustondo, leur a offert à tous les deux un maillot de l’équipe de Saint-Sébastien avec le mythique 10 de Zamora et Xabi Prieto, après quoi les deux ont placé le txapela des champions qui a proposé le député des Sports de Gipuzkoa, Arkaitz Millán. Sons orientaux, lumières. un txaranga… un hommage à la hauteur d’une légende.

« Face à la prospérité et à l’adversité, ma stratégie est de vivre dans le présent. Cette médaille est la cerise sur le gâteau, cela a été un rêve, mais l’important n’est pas cet argent mais vous tous et le chemin que j’ai parcouru. ont dû voyager”, a-t-il salué la concurrence. Le moment le plus émouvant de l’hommage a eu lieu lorsque Ane, la fille de Chourraut et Etxaniz, a remis un bouquet de fleurs à sa mère, en présence des directeurs du Club Atletico de San Sebastián. Auparavant, Maialen était apparu lors d’une conférence de presse avec le ministre de la Culture et de la Politique linguistique et porte-parole du gouvernement basque, Bingen Zupiria, dans laquelle il a remercié “toute la chaleur” que les personnes avec qui il voulait partager la médaille ont obtenu. “Je veux vraiment parler, car il y a de quoi être reconnaissant”, a-t-il ouvert avec un sourire sous son masque.

“Cette médaille est précieuse, je sens qu’elle appartient à tout le monde, ce serait dommage de la casser en mille morceaux pour donner à chacun le petit peu qu’il aurait et c’est pourquoi je vais le garder moi-même. Mais sentimentalement, c’est une médaille très partagée », a expliqué Chourraut, qui n’a pas évité lors de la comparution évoquant la « pression mentale » à laquelle sont soumis les athlètes d’élite dans les compétitions. Après l’argent, tout était chaotique », interview Après une interview , vous arrivez à l’appartement de la villa et les compagnons sont là, et il y a un couvre-feu qui vous empêche de faire du bruit, de 22h00 à 8h00, on se respecte beaucoup”.

“Chaque personne – a-t-il dit – se met la pression, bien que chacun ait son propre style de la mettre. Extérieurement, nous la recevons également et chacun la calibre d’une manière différente”, a-t-il décrit. Dans son cas, elle a admis qu’elle avait parfois vécu des compétitions au cours desquelles elle en était venue à penser que si elle était examinée par un cardiologue, il ne lui permettrait pas de “concourir”, car elle pensait que son corps “allait s’effondrer”. “. “Ça a toujours été difficile pour moi de concourir, je ne me considère pas comme une bonne compétitrice”, a-t-elle surpris.

Il a révélé que pour cette raison a décidé de “commencer à travailler avec un psychologue” ce qui l’a aidée « beaucoup à prendre conscience de nombreuses techniques » qu’elle utilisait auparavant sans en être consciente, ainsi qu’à « rechercher des moyens de se concentrer sur le présent et sur le moment précis ». Dans ce contexte, il a révélé que jusqu’à il y a tout juste un mois, la médaille d’or qu’il a obtenue aux Jeux de Rio de Janeiro « pesait encore beaucoup ».

“Plus tard”, a-t-elle précisé, “j’ai commencé à voir que j’avais de nombreuses raisons d’être très fière de moi, qu’à Tokyo je n’avais rien à perdre et tout à gagner, et que je devais être fière, avant tout, de la chemin que j’avais parcouru. Un contexte dans lequel, pourtant, “il a vu quelque chose qu’il ne pouvait pas améliorer” comme son âge, mais ensuite il a compris que c’était “un grand avantage”.

Zupiria a avancé qu’en 2023 le Pays Basque disposera d’un canal d’eau vive dans la ville biscayenne d’Usurbil pour la pratique du canoë et pour lequel il a proposé le nom du triple médaillé olympique. La future chaîne, qui pourrait coûter environ quatre millions d’euros, “est un projet d’équipe” dans lequel il y a “différentes parties prenantes” et qui a demandé “un effort” pour parvenir à un “accord” qui le rende “faisable”.

Il a également précisé qu’il s’agit d’une initiative “dans laquelle des personnes comme Maialen et son entraîneur, Xabier Etxaniz, ont été très importantes, ainsi que d’autres athlètes, car elles ont fait comprendre aux institutions et aux fédérations sportives l’importance d’avoir une installation

Comment ça va”.

Chourraut, pour sa part, était très excitée d’apprendre cette nouvelle qui, comme elle l’a commenté, “est difficile à assimiler pour elle” car c’est ce que beaucoup de gens “recherchaient depuis de nombreuses années”, dans laquelle “beaucoup de gens ont travaillé” pour cela. “Quant au nom, je ne sais pas trop quoi dire”, a déclaré l’athlète, pour qui “c’est un honneur” qu’une installation comme celle-ci d’un sport qu’elle “aime tant” puisse porter son nom dans Euskadi. . Cependant, la canoéiste, consciente que “pour l’instant” le nom “est une proposition” et “pas un fait”, a déclaré qu’elle n’y pensera pas “beaucoup” pour le moment. “C’est l’avenir, vivons dans le présent”, a-t-il conclu.