Jeux Olympiques Ce qui manquait à l’Espagne pour remporter l’or à Tokyo

L’Espagne est restée aux portes de l’or dans un tournoi où il n’a jamais fini de maîtriser son jeu. Il a atteint la finale en scrutant le gouffre à plusieurs reprises (quarts de finale et demi-finales) et la troisième prolongation était le charme et la pièce est sortie pile. Rien ne peut être reproché à un groupe de footballeurs qui ont eu un comportement irréprochable lors d’une longue concentration de plus d’un mois au cours de laquelle Ils n’ont pu quitter leurs hôtels que pour aller et revenir de l’entraînement. Il y a plusieurs raisons qui ont empêché de voir la meilleure version de cette Espagne.

La blessure de Ceballos

Tout a commencé de travers trop tôt. A la 40e minute du premier match, contre l’Egypte, celui qui était le meilleur joueur d’Espagne a quitté le terrain sur blessure après une entrée glaciale. Une entorse de grade II a séparé l’Utrera du reste du tournoi, bien qu’il ait fait de son mieux pour réapparaître. Sa blessure a tout bouleversé. Le madridista est arrivé au meilleur moment de sa carrière et son absence est très perceptible dans le purement football, mais aussi dans l’émotionnel. Cette génération a de nombreuses années et des fêtes, Ceballos est le deuxième capitaine et le leader du vestiaire. Le joueur qui tire la charrette à travers vents et marées, celui qui demande le ballon dans les moments de tension maximale. Une basse trop sensible.

Lassitude de l’Eurocup

Les trois joueurs offensifs qui ont rejoint l’Eurocup et les Jeux (Olmo, Pedri et Oyarzabal) ont été contraints d’enchaîner trois autres prolongations après une très longue saison. Il est impossible que les jambes n’aient pas failli à certains moments. Oyarzabal a marqué le but en finale, Olmo a été décisif en quarts de finale et Pedri a laissé des moments de magie et son engagement permanent, courant de terrain en terrain jusqu’à la dernière prolongation. Ils sont partis de bons moments sans continuité, quelque chose de normal avec les conditions difficiles au Japon après une si longue saison. Les trois défenses (Simon, Pau et Eric) ont remarqué moins de fatigue parce que moins de kilomètres sont parcourus dans leurs limites, bien que les deux premiers ont connu de sérieux échecs en finale.

Côté droit

L’arrière droit a été un véritable drame dans les trois tournois cet été des différentes catégories de l’équipe nationale (Absolute, Olympique et Sub-21). Pedro Porro s’est cassé le muscle au début de l’été et a été assommé. Pipa aussi était faible, avec une gêne au niveau du pubis. La troisième option (Mingueza) s’est avéré être le premier et a également été blessé. Ainsi, l’équipe a terminé jouer les matchs décisifs avec Óscar Gil et Jesús Vallejo. Ce dernier a commis l’erreur qui a coûté de l’or à l’Espagne.

Effronté

L’avant-centre de départ de cette génération est Borja Mayoral, mais la Roma ne l’a pas laissé aller au tournoi. Celui de Parla est venu d’une belle saison en Italie et cela aurait été très important. L’absence de but, malgré le triplé de Mir en quarts de finale, a hanté l’Espagne tout au long du championnat. A cela il faut ajouter que Ferran Torres, un autre qui avait été fixé et avec beaucoup de nez, n’a pas pu venir car la Ville l’en a empêché.

Manque de commerce

Le Brésil avait plus d’office que l’Espagne en finale. L’entraîneur brésilien a utilisé les trois places réservées aux plus de 24 ans pour étayer la défense avec Santos (gardien, 31 ans), Alves (38) et Diego Carlos (28). Les options en or de La Roja ont disparu dans deux pièces où il manquait de force, d’abord de Pau Torres, puis de Jesús Vallejo. La partie arrière est peut-être la zone où l’ancienneté est la plus notable et les Espagnols l’ont accusé au moment clé.