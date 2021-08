Jeux Olympiques | Ceballos a des options

Dani Ceballos a des options pour être ce mardi dans l’appel contre le Japon. La décision finale, comme AS l’a appris, sera prise lors d’un test que l’Utreran effectuera le matin du match. Si le médecin et le joueur donnent le feu vert, De la Fuente l’inclura dans la convocation. Il s’agira d’être remplaçant et de partir au cas où le match se compliquerait, car il a encore mal à la cheville et il est trop tôt pour qu’il commence.

L’Utreran s’est entraîné avec le groupe lundi pour la première fois depuis sa blessure contre l’Egypte. Les sensations étaient bien meilleures que prévu par le joueur lui-même, qui s’attendait à être pire à la fois dans la séance et plus tard. Il y a donc un certain optimisme. Tard dans la nuit (au Japon c’est sept heures de plus qu’en Espagne) il a eu un rendez-vous avec le médecin et le kinésithérapeute dans lequel ils ont analysé l’état de la cheville et attendaient son évolution, bien que les options pour qu’elle entre dans l’appel soient de 50%. C’est beaucoup, car la durée estimée de l’absence était de trois à quatre semaines et cela ne faisait que 12 jours qu’il s’était blessé.

Dani Ceballos s’entraîne avec l’équipe olympique de football accompagné de médecins. MIGUEL MORENATTI (Diario AS)

Dans tous les cas, ce sera De la Fuente qui aura le dernier mot. L’entraîneur a déjà arrêté Ceballos en quarts de finale (il voulait jouer), même s’il a cette fois laissé la porte ouverte : “Nous sommes très optimistes, il évolue chaque jour mieux”, a-t-il déclaré lors de la précédente conférence de presse.. Pour le coach, Dani est une pièce fondamentale et s’il a le OK de toutes les parties, la logique est qu’il le laisse sur le banc pour se tourner vers lui au cas où le jeu se compliquerait.