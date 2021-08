JEUX OLYMPIQUES | Chava : « Le water-polo espagnol peut gagner deux médailles d’or »

Deux champions olympiques, face à face, dans un water-polo Espagne-Chine. Il s’agit de l’entraîneur espagnol Miki Oca et de Chava Gómez, assistant du pays asiatique depuis septembre 2020, tous deux membres de l’équipe masculine qui a remporté l’or à Atlanta 96. 25 ans se sont écoulés depuis cet événement. Et maintenant, l’histoire peut se répéter. C’est ainsi que le voit le Cantabrique, qui a discuté avec AS avant d’analyser le jeu guerrier. « L’Espagne féminine peut battre les États-Unis et je considère les garçons comme de bons candidats pour l’or. Il peut être atteint “, esquiver.

Avant, l’équipe féminine doit quitter la Chine (15h30), une équipe qui a “grandi”, selon la partie espagnole, même si elle peut entrer dans une phase “irrégulière”, comme l’explique Chava. « Au cours des 15 derniers mois, ces filles n’ont participé qu’ici aux Jeux. Je pense que nous nous débrouillons très bien. On a perdu un contre la Russie, on a battu la Hongrie, on a tenu tête aux Etats-Unis… Mais quand on n’a pas joué depuis si longtemps ça peut être irrégulier”, dit le Cantabrique, qui a vécu dans un régime d’entraînement comme s’il s’agissait d’un service militaire.

Le premier entraîneur est Peter Porobic, un vétéran entraîneur monténégrin, globe-trotter, qui a passé beaucoup de temps en Russie et dont les méthodes sont anciennes. Chava les a subis en tant que joueur. “Les filles sont des héroïnes”, ajoute-t-il. « Nous avons fait quelques tournois pour rencontrer les joueurs du pays. Nous avons sélectionné 19 plus cinq gardiens et nous les avons stagiaires pendant dix mois, avec des entraînements de sept heures par jour “explique Chava. La question était de « savoir comment nous allions rivaliser. Le problème avec la Chine, c’est qu’étant un pays si grand, il est très difficile pour qu’il y ait une ligue ».

Personnel important pendant ces mois, et Vasko Djuza manque sur la photo, sur les 9 seuls 3 peuvent aller à Tokyo. Le projet de loi Covid. pic.twitter.com/g0WJW8HwIg – salvador gomez (@ chava10se) 15 juillet 2021

Du militarisme chinois au bon feeling espagnol

Reclus dans le sud du pays dans une ville avec peu d’habitants, Chava s’est consacré à améliorer l’équipe chinoise après que Joan Jané n’ait pu occuper ce poste en raison de problèmes cardiaques. De loin, celui qui a participé à cinq Jeux Olympiques voit l’Espagne avec un grand potentiel. « C’est une équipe très expérimentée, c’est le finaliste en tout… Nous allons leur rendre la tâche difficile, mais ils sont favoris. Et ils peuvent battre les États-Unis. On était même à la moitié d’un match », conclut.

Il a aussi des yeux sur l’équipe masculine, où il est encore plus optimiste : « Quand vous les voyez autour du village, vous voyez du métal brillant. Ils sont très très bons, très concentrés. Ils sont prêts à tout avoir. Ce sont clairement des favoris », a-t-il commenté, et Salvador Gómez le sait depuis un moment. Il est l’un des joueurs de water-polo les plus titrés de l’histoire espagnole.