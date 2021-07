Jeux olympiques de 2021 : les Jeux pandémiques commencent

in

Un an de retard, presque à contrecœur, Tokyo s’allume ce vendredi (13h00, heure péninsulaire) Les Jeux Olympiques de Pandémie. Poussé par les circonstances, ce qui avait été envisagé comme l’expression ultime de la technologie, de la 6G, des voitures intelligentes et des hôtels robotisés lors de ce grand festival sportif a entraîné une concentration d’athlètes exceptionnels où collectivement Il n’y a rien à célébrer. Sans public, l’ambiance olympique a baissé de six tons. Le succès est entre les mains du coin des réseaux de télévision.

Combien de médailles l’Espagne remportera-t-elle aux Jeux de Tokyo ?Almudena Rivera

Le pays vit dans l’angoisse ces semaines où l’escalade des cas par covid 19 dans la capitale d’une semaine à l’autre, il a augmenté de 887%. Presque aussi vite que les températures prévues. Le fan est plus conscient du nouveau Yokozuna – le plus haut niveau qui peut être atteint dans le sumo – que de Simone biles, la reine qui s’ennuie à l’hôtel et demande aux gens de lui raconter leur vie sur les réseaux sociaux.

Une certaine psychose s’est emparée du citoyen, prêt à signaler le visiteur qui enfreint le contrôle du périmètre auxquels seront soumis les Jeux Olympiques, au moins pendant les 14 premiers jours. Le mouvement dans les rues est nettement inférieur à celui utilisé par la ville avec le passage clouté le plus célèbre au monde.

Le stade olympique de Tokyo accueille la cérémonie d’ouverture.

Un freinage

Avec la courbe virale toujours ascendante, l’héritage de ces Jeux n’est pas pertinent. La ville déjà a perdu 700 millions en raison de l’absence d’étrangers. Donc tout se passe le 9 août car lorsque le contingent étranger est arrivé, ce sera pris pour acquis. C’est un frein à l’élan que le mouvement olympique a dû reprendre après la chute de Rio de Janeiro, dont l’épilogue, avec le Premier ministre Shinzo Abe sortant du costume de Mario Bross pour prendre le relais de la ville brésilienne, a dessiné une réalité que la pandémie a détruite.

Abe, qui a quitté ses fonctions l’année dernière en raison de problèmes de santé, ne sera pas présent à la cérémonie d’ouverture ce soir, de même que plusieurs des PDG des sociétés sponsors. “Peur du coronavirus“, ils exposent comme une raison officielle. Et aussi pour être considéré comme faisant partie d’une caste –il y a un peu moins de 1 000 invités dont tous les chefs d’état– qui peuvent ensuite être traduits en ventes.

Une image aérienne du stade au-dessus de la ville de Tokyo.

Aucune météo des Jeux n’est détectée nulle part. Rien à voir avec l’édition précédente dans laquelle le macro événement a visité Tokyo en 1964, celui de Geesink, Latynina et Bob Hayes. Ils ont ensuite servi à réintégrer le Japon dans la communauté internationale et à renouveler la ville. C’était la dernière cicatrice des perdants d’une guerre qu’ils avaient dû digérerDe plus, les conséquences désastreuses de deux bombes atomiques.

Le train à grande vitesse a été construit, 10 000 nouveaux bâtiments, les maisons ont été équipées de toilettes à chasse d’eau, des hôtels cinq étoiles… Le tout en un temps record.

Les occidentaux, alors, ils portaient des masques chirurgicaux comme une blague pour sympathiser avec les Japonais, qui se couvraient déjà le visage de ces tissus en raison d’une contamination. Le Japon a été un nuage toxique tout au long de l’année dans la transition de l’agriculture à la fabrication. Mauvaise vague.

“Unis par l’émotion”

Quarante-sept ans plus tard, il est difficile de trouver des arguments pour défendre la Unis par l’émotion telle est la devise de la cérémonie d’ouverture, dont le directeur a été limogé la veille pour des blagues antisémites. Pas le truc pour les blagues. Le monde est toujours dans une bataille contre la maladie ce qui exclut un message d’euphorie au stade olympique. Seul le spectacle lumineux et technologique – qui a également échoué dans certains appareils – pourrait changer l’opinion internationale. Au Japon, ils sont clairs : “Nous ne sommes pas pour les fêtes“Les doutes sont restés jusqu’aux limites du non-retour.

Une rue de Tokyo bondée la nuit.

Mais le sport ne pouvait pas rater ce train qui défend ce soir l’égalité dans le sport avec insistance. Deux porte-drapeaux, avec un seul drapeau, rehausseront le prestige renouvelé du Comité International Olympique. Pour l’Espagne, ils dirigeront la délégation, réduit au maximum à 150 membres -ce qui sera moins par crainte de contagion- Mireia Belmonte et Sal Craviotto. Deux pays seront absents du défilé : la Guinée-Conakry, qui a décliné l’invitation hier, et la Corée du Nord.

Il sera difficile de se retirer dans cet environnement pendant les deux prochaines semaines. Dans certaines disciplines, les avancées matérielles promettent des Jeux mémorables. Il y a eu de belles performances cet été, mais surtout en Europe, où, timidement, le public est de retour. Une annulation aurait évité bien des ennuis. Mais le spectacle doit continuer.

Craviotto, 1400 km, juste pour la cérémonie

Sal Craviotto, concentré avec le reste de l’équipe dans une autre préfecture, se rend à Tokyo aujourd’hui expressément pour la cérémonie d’ouverture et revient ce soir. Le pagayeur parcourra 1 400 km. en voyage.