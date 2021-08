Le nom de André De Grasse Il est à peine cité à l’ouverture des prévisions de pré-saison. Jeux olympiques ou alors Championnats du monde. Dans la terminologie sportive classique, le Canadien pourrait être considéré comme le meilleur sprinteur dont on ait jamais entendu parler. Si c’est le cas, ce n’est pas votre responsabilité. Il mérite la renommée qu’il n’a pas. Hors de Boulon Usain, dont la domination a pris fin avec leur retraite dans le JJ. OO. de 2016, aucun athlète n’a été plus régulier en finale que De Grasse, vainqueur de la finale du 200 mètres lorsque la grande référence médiatique était Noé lyles, un ancien enfant prodige de l’athlétisme américain, bien sponsorisé et médiatisé, mais incapable de confirmer son statut précoce de successeur in pectoral de Verrouiller. Un grand sprinteur, oui ; un champion vintage, non. Il a terminé troisième de la finale.

De Grasse a vaincu les Américains depuis son départ Canada pour entrer dans le Université de Californie du Sud, dans Les anges. Il n’a défendu qu’une saison (2014-15) du célèbre chevaux de Troie, mais quelle saison. A 19 ans, il a dépassé Trayvon Bromell, l’étoile montante de l’époque, et a remporté les finales du 100 m et du 200 m des championnats universitaires. Un an plus tard, il abandonne l’université et s’inscrit dans le circuit professionnel. Depuis, De Grasse C’était une montre suisse.

Il a gagné le 200 à sa manière, qui est celle d’un compétiteur très coriace auquel on ne peut pas donner d’avantage. Lyles était doux dans les essais et ne s’est pas amélioré dans le Jeux. Son expressivité devant les caméras sonnait faux. Il voulait revendiquer une autorité qu’il n’avait pas. Dans les épreuves il s’est imposé avec beaucoup de difficultés Kenny Bednarek, un vrai rocher. Dans Tokyo il a remporté la série avec plus d’efforts qu’il n’y paraissait. C’est le genre d’athlète qui De Grasse aime vaincre.

Discret dans les sorties, le Canadien s’accroche aux courses comme une bête. Ne laisse pas une miette en cours de route. De nouveau, il surgit de l’ombre, monta et rasa un à un les trois Américains : le très jeune Knighton -nouveau professionnel avec seulement 17 ans-, Bednarek Oui Lyles. Il avait signé le meilleur temps en demi-finale (19.72) et affichait son extrême régularité depuis sept ans. De Grasse n’avait jamais remporté de titre olympique ou mondial, mais depuis la Monde 2015, où il a décroché le bronze au 100 mètres, il est souvent monté sur le podium – en Rio 2016 il a terminé troisième au 100 et deuxième au 200 – ce qui est mal compris la tendance à le rejeter dans les prévisions.

De Grasse apparaît quand ça compte et où ça compte. C’est un athlète pour les grandes compétitions. Il offre ses meilleurs avantages dans les moments où les autres sont intimidés. Toutes ses meilleures marques ont été réalisées en Championnats du monde ou alors Jeux olympiques. Dans Tokyo 2020 il a terminé troisième de la finale du 100 mètres avec son record personnel (9,89). Au 200, il a gagné avec 19,62 secondes. Le dossier de Verrouiller (19.19) est loin de lui, mais en cela il est comme tout le monde.

La victoire confère De Grasse sa cinquième médaille olympique : une d’argent et deux de bronze en 2016, une de bronze et une d’or en Tokyo. A 26 ans, il bénéficie du palmarès qui manque à tous ses grands rivaux américains. Même si son succès dans les années 200 ajoutera une certaine visibilité médiatique et commerciale, il sera difficile de De Grasse changer de profil. Aussi phénoménales que soient ses performances, il n’en finit pas d’enlever l’étiquette injuste de champion de l’entre-deux-guerres.