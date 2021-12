Les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 sont dans moins de deux mois et certains invités potentiels ont déjà déclaré qu’ils ne se présenteraient pas. Nous parlons de fonctionnaires américains.

L’administration du président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’elle n’enverrait pas de représentants du gouvernement américain aux Jeux de Pékin pour protester contre les violations des droits humains par la Chine, y compris ses abus contre les Ouïghours au Xinjiang et la répression antidémocratique à Hong Kong. Le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada ont également déclaré cette semaine qu’ils garderaient leurs délégations à la maison.

Ce boycott diplomatique n’est pas une protestation totale contre les jeux et n’empêchera pas les athlètes de participer aux Jeux olympiques de 2022. Cela n’affectera pas tant que ça le spectacle de l’événement, même si beaucoup de skieurs seront probablement interrogés à ce sujet. Et malgré certaines pressions de la part d’activistes et de défenseurs des droits de l’homme, les entreprises commanditaires – c’est-à-dire l’argent derrière tout cela – sont restées en grande partie silencieuses.

Tout cela rend le boycott diplomatique américain « plus symbolique que substantiel », a écrit Zhiqun Zhu, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l’Université de Bucknell, dans un e-mail.

Ce symbolisme peut encore aiguiller le gouvernement chinois, surtout maintenant que des pays autres que les États-Unis ont adhéré, et plus encore si d’autres emboîtent le pas. Les Jeux olympiques comptent pour Pékin – peut-être pas autant que sa fête de sortie aux Jeux d’été de 2008, mais le président Xi Jinping veut toujours signaler le prestige international au monde et à son public national, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement chinois a repoussé assez durement les boycotts. Avant qu’elles ne deviennent réalité, la Chine a mis en garde contre des « contre-mesures résolues », sans préciser quelles pourraient être celles-ci. Depuis les annonces de boycott, les officiels chinois ont dit en gros que c’était cool, mais vous n’avez même pas été invité de toute façon.

« Ces politiciens qui réclament le boycott par intérêt politique se vantent et font de la pub, personne ne se soucie de savoir s’ils viennent ou non », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué à la suite d’informations faisant état d’un éventuel boycott de l’Australie. « Cela n’a aucune influence sur le succès de Pékin à accueillir les Jeux olympiques. »

Pourtant, c’est une rhétorique assez animée, et ce « boycott diplomatique » pourrait servir à aggraver les tensions entre les États-Unis et la Chine, et pour quelque chose qui ne renversera pas les abus de la Chine au Xinjiang, au Tibet ou à Hong Kong. Cela pourrait également rendre encore plus difficile la collaboration sur des sujets sur lesquels Pékin et Washington doivent coopérer, qu’il s’agisse du changement climatique, de la Corée du Nord ou de l’accord nucléaire iranien.

Ce « boycott diplomatique » relativement mineur pourrait encore avoir des conséquences géopolitiques, même si le message qu’il envoie à la Chine ne modifiera finalement pas la politique du gouvernement, ni ne changera vraiment le cours des Jeux Olympiques. Comme l’a souligné Dan Chen, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Richmond : « Une fois la compétition commencée, l’attention des gens se portera probablement sur le nombre de médailles d’or et des choses comme ça.

Les limites d’un « boycott diplomatique »

Les boycotts olympiques sont des choses délicates. La dernière fois que les États-Unis ont essayé sérieusement – ​​sans diplomates, sans athlètes, sans aucune présence – c’était pendant les Jeux olympiques de Moscou de 1980, pour protester contre l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique. Washington a obtenu quelques alliés et Moscou a enregistré le mécontentement de l’Amérique, mais l’effort n’a guère influencé la politique. Cela s’est également retourné contre nous : cela a refusé très publiquement à certains athlètes leur chance unique de remporter une médaille, et cela signifiait que les Soviétiques avaient complètement nettoyé le décompte des médailles, une belle victoire de propagande.

« Les choses qui motivent les États-nations sont bien plus importantes que le nombre de médailles d’or que vous remportez », Nicholas Sarantakes, professeur agrégé de stratégie et de politique à l’US Naval War College et auteur de Dropping the Torch: Jimmy Carter, the Olympic Boycott , et la guerre froide, m’a dit plus tôt cette année. «Ça a été essayé plusieurs fois. Et ça échoue à chaque fois.

Ce que les États-Unis font n’est pas un boycott total, bien sûr ; il s’agit essentiellement de garder un ou deux secrétaires du Cabinet et quelques autres fonctionnaires aux États-Unis en février. Cela évite le désordre de faire pression sur le Comité olympique et paralympique américain (qui est un organisme indépendant) et ses athlètes, tout en prenant publiquement position contre les violations flagrantes des droits humains en Chine. Cela ne va pas aussi loin que le souhaitaient certains défenseurs, qui étaient une délocalisation ou un boycott complet de ce qu’ils appellent les « jeux olympiques du génocide ».

Cela ne va pas aussi loin que certains législateurs le voulaient. Le sénateur républicain Tom Cotton a qualifié le boycott diplomatique de « demi-mesure » et voulait également attirer les athlètes. Son collègue, le sénateur Marco Rubio, a appelé les sponsors à retirer la publicité et à reconnaître le génocide au Xinjiang, et à faire pression sur le Comité international olympique pour déplacer les jeux hors de Pékin, même si cela signifie les reporter – quelque chose qui, si ce n’est pas le cas. s’est déjà produit, ne va pas se produire maintenant.

Les experts ont déclaré qu’une partie de cette pression nationale à la maison avait peut-être forcé Biden à agir, et l’administration a diviser la différence entre un boycott total et rien du tout. « Un boycott diplomatique est peut-être politiquement nécessaire pour l’administration Biden, étant donné le mauvais état des relations, et aussi l’atmosphère très anti-chinoise à Washington », a déclaré Mary Gallagher, professeur de sciences politiques et directrice du Center for Chinese Studies. à l’Université du Michigan.

La décision de Biden a également été renforcée par des alliés des États-Unis, comme l’Australie et le Canada (qui ont leurs propres différends avec la Chine), qui se sont joints à eux. Mais la France, par exemple, a déclaré qu’elle ne procéderait pas au boycott diplomatique. Pourtant, plus la cohorte qui proteste est nombreuse, plus la Chine est susceptible d’en tenir compte – et cela montrera, dans une certaine mesure, que les États-Unis peuvent toujours obtenir des alliés et des partenaires pour l’accompagner.

La Chine, encore une fois, ne changera pas sa politique en réponse aux pressions extérieures, surtout pas autour des Jeux olympiques. Et même si Pékin balaie cela très publiquement, le boycott pourrait encore les décevoir, ont déclaré les experts, et cela renforcera probablement l’idée qu’il n’y a pas de place pour une véritable coopération avec les États-Unis, d’autant plus que l’annonce intervient alors que les États-Unis accueillent son Sommet pour la démocratie, qui est en réalité une conférence contre la Chine.

En même temps, comme me l’ont dit des experts, la Chine n’est pas aveuglée par cette réaction. En 2008, la critique des droits de l’homme autour des Jeux olympiques a pris le Parti communiste chinois au dépourvu. Maintenant, ils sont préparés et savent comment réagir : en le faisant tourner pour le public national et en repoussant les critiques à l’étranger. « Le point le plus important qui [Chinese officials] faire en répondant au boycott, c’est qu’ils perçoivent cela comme un autre effort américain pour essayer de contenir la Chine, en particulier lorsque la Chine est devenue plus puissante, plus riche – et que l’Amérique utilise les droits de l’homme, de manière hypocrite, pour essayer de contenir la Chine », a déclaré Chen.

À bien des égards, le va-et-vient autour du boycott montre les défis de répondre de manière significative aux violations des droits humains de la Chine. Les États-Unis et d’autres gouvernements ont qualifié de manière crédible l’internement et le travail forcé des Ouïghours par le Parti communiste chinois de génocide, et ont sanctionné des responsables du gouvernement chinois pour des actions au Xinjiang et à Hong Kong. Les États-Unis ont adopté une législation pour protéger la démocratie à Hong Kong, et la Chambre a récemment adopté un projet de loi visant à limiter les importations en provenance du Xinjiang liées au travail forcé. La Chine, jusqu’à présent, a largement résisté à la pression.

Le boycott ajoute à peine à la pression, mais il vient aussi avec le sentiment que les pays ne peuvent pas simplement faire les Jeux olympiques comme d’habitude. « C’est frappant, bien sûr, avec 1980 en comparaison », a déclaré Gallagher. « Parce que l’administration Trump et Biden utilisent le ‘mot g’ … pour étiqueter ce que le gouvernement chinois fait au Xinjiang. Mais en même temps, même le génocide ne mérite pas un boycott complet.

Certains défenseurs disent que le simple fait de parler de n’importe quel type de boycott en lien avec les Jeux olympiques peut augmenter la visibilité des atrocités commises par la Chine – une petite victoire, mais une victoire néanmoins. Cela pourrait également faire pression sur les instances sportives, en l’occurrence le Comité international olympique, pour qu’elles repensent ces décisions à l’avenir. (Le CIO a déclaré qu’il « respecte » les boycotts diplomatiques.) Cela est particulièrement poignant à la suite de la disparition de la star du tennis Peng Shuai et de la décision de la Women’s Tennis Association de se retirer de Chine ; il ne modifie peut-être pas les politiques autoritaires de la Chine, mais il déclare, au moins, qu’ils sont inacceptables.