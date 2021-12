Jeux olympiques de Pékin : la Grande-Bretagne exhortée à suivre les États-Unis avec un camouflet envers la Chine | Politique | Nouvelles

La députée conservatrice Alicia Kearns a déclaré qu’elle était » ravie » que les diplomates américains boycottent les Jeux l’année prochaine alors qu’elle appelait le Royaume-Uni à emboîter le pas. La Maison Blanche a annoncé cette décision lundi, citant des inquiétudes concernant le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Mme Kearns, coprésidente du China Research Group of Tory MPs, a souligné les accusations selon lesquelles la Chine est en train de commettre un génocide contre la population ouïghoure au Xinjiang.

Le député de Rutland et Melton a également souligné la répression sécuritaire à Hong Kong et la montée des tensions entre la Chine et Taïwan.

Mme Kearns a déclaré à Express.co.uk : « J’appelle le Royaume-Uni à organiser un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin depuis mars 2020, et je suis ravie que les États-Unis le fassent.

« Avec le bilan épouvantable du Parti communiste chinois en matière de droits de l’homme au Xinjiang et à Hong Kong, ainsi que ses coups de sabre contre Taïwan, les Jeux de propagande du Parti de la communauté chinoise ne sont pas de ceux que les nations de l’état de droit devraient légitimer.

« Nous savons depuis les Jeux de 2008 que le PCC profitera de l’occasion pour vanter son pouvoir et sa vertu – mais ce masque a bel et bien disparu.

« J’espère que le gouvernement envisage activement un boycott politique et diplomatique.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith et le président du comité spécial des affaires étrangères Tom Tugendhat ont précédemment appelé le Royaume-Uni à snober les Jeux de l’année prochaine.

Les commentaires de Mme Kearns interviennent après que les États-Unis ont confirmé lundi un boycott diplomatique des Jeux olympiques. Les athlètes américains participeront toujours aux Jeux.

L’annonce a provoqué une réaction furieuse de Pékin.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine prendrait « des contre-mesures résolues ».

Il a déclaré : « Les États-Unis paieront le prix de leurs actes erronés. Attendons tous de voir.

Downing Street a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas encore pris de décision sur un boycott diplomatique des Jeux.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Aucune décision n’a été prise quant à la participation du gouvernement de Sa Majesté aux Jeux olympiques de Pékin. Nous définirons notre position en temps voulu.

Le ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter.