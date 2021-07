Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Ander Elosegi continue de résister à la médaille olympique

Mis à jour le 26/07/2021 – 09:23

Ander Elosegi, quatrième à Pékin 2008 et Londres 2012 et huitième en Ro’16, a terminé huitième en C1 en kayak de slalom aux Jeux de Tokyo. C’est le quatrième diplôme olympique consécutif pour le pagayeur iranien, à qui la médaille olympique tant attendue continue de lui résister. Il la toucha deux fois, mais cette fois, ça ne pouvait pas être non plus.

Elosegi s’était qualifié pour la finale avec le troisième meilleur temps de la demi-finale (103,15), derrière le Français Martin Thomas et l’Australien Daniel Watkins. S’il l’avait répété lors de la dernière descente, il aurait accroché le bronze. Mais dans la descente finale, le Basque a frappé à la porte 6, ce qui lui a valu une pénalité de deux secondes, et n’a pas trouvé la ligne. J’ai signé un temps total de 106,59, loin de ceux du Slovène Benjamin Savsek (98,25), médaille d’or ; le Tchèque Lukas Rohan (101,96), argent et l’Allemand Sideris Tasiadis (103,70), bronze.

“C’est dommage parce que je me vois avec des options pour autre chose et ça ne pourrait pas être. Quand vous êtes en finale, vous aspirez toujours à un peu plus et c’est dommage. La finale n’était pas ce à quoi je m’attendais, je n’ai pas pu ramer à mon niveau. J’ai commencé avec un peu d’échec en haut, je savais que je pouvais encore me qualifier pour une bonne position mais au final j’ai manqué un peu de force, et dans les 3 ou 4 secondes enfoncées dans le bas ils me laissaient déjà hors de tout option », a-t-il reconnu après la finale.

“C’était un parcours très difficile dans lequel il fallait être très attentif dans toutes les parties, et Je ne dirais pas qu’il y a eu un manque de concentration mais peut-être un peu de précision à un moment donné cela m’a fait perdre la ligne de navigation ; J’ai frappé à une porte à cause d’une petite erreur”, a-t-il ajouté.

Parmi ses réalisations, le bronze par équipe obtenu lors de la Coupe du monde organisée à La Seu d Urgell en 2009, le bronze individuel lors de l’Europe 2016 organisée à Liptovski et l’argent obtenu lors de la Coupe du monde 2002.

L’équipe espagnole de slalom a ce mardi une autre date, cette fois avec les demi-finales du K1 de Maialen Chourraut, qui défend le titre de Ro.