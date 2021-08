Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Andy Cruz bat Keyshawn Davis et donne à Cuba une autre médaille d’or en boxe Tokyo 2020

in

Andy Cruz, médaille d’or en boxe pour Cuba. .

Àndy Cruz a remporté la quatrième médaille d’or de Cuba en boxe aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, battant le poids léger américain Keyshawn Davis 4-1 en finale au Kokugikan Arena.

Cruz a battu Davis pour la quatrième fois consécutive dans leur carrière amateur, mais il a dû revenir avec un troisième tour impressionnant après que Davis l’ait balayé sur les tableaux de bord des cinq juges.

Cruz et Davis ont montré la vitesse de leurs mains et leur athlétisme qui ont fait d’eux deux des combattants les plus impressionnants de Tokyo, mais Les compétences techniques de Cruz ont impressionné les juges.