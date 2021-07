Jeux olympiques de Tokyo 2020 : comment diffuser les jeux d’été

Table des matières

01Olympics sur Peacock02Olympics sur NBC et d’autres chaînes03Regardez les Jeux Olympiques sur Roku04Regardez les Jeux Olympiques sur Amazon Fire TV

Un an plus tard que prévu, les JO de Tokyo 2020 ont enfin lieu ! Et oui, c’est toujours le nom officiel. Officiellement, les Jeux commencent ce vendredi 23 juillet et se terminent le 8 août. Cependant, quelques événements olympiques au Japon, comme des matchs de softball et de football, ont déjà commencé.

En raison de la pandémie en cours, les organisateurs des Jeux ont pris la décision de ne pas avoir de spectateurs en direct lors des événements pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques. Si vous êtes un accro des Jeux Olympiques, le fait que vous ne puissiez pas y assister physiquement n’aura pas d’importance. NBC diffusera et/ou diffusera des milliers d’heures des Jeux olympiques de Tokyo 2020 au cours des prochaines semaines, vous ne manquerez donc pas l’action.

Vous pouvez suivre les Jeux sur votre téléviseur traditionnel, ainsi que sur votre téléviseur intelligent, votre smartphone, votre tablette ou à peu près n’importe quel appareil sur lequel vous pouvez regarder du sport. Voici un bref aperçu de la façon dont vous pouvez diffuser les Jeux de n’importe où.

Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur Peacock

NBC attend depuis un an pour montrer ce que son service de streaming Peacock peut offrir aux fans olympiques. Maintenant, les Jeux d’été sont enfin arrivés et Peacock met tout en œuvre. Si vous vous inscrivez à Peacock, vous pourrez diffuser en direct plus de 5 000 heures de compétition olympique. Cela comprend la couverture en direct d’événements majeurs tels que la gymnastique masculine et féminine, la natation, l’athlétisme et bien plus encore. Si vous manquez quelque chose lors de sa mise en ligne, ne vous inquiétez pas. Peacock proposera également des moments forts et des rediffusions complètes des événements majeurs que vous pourrez regarder à la demande.

La meilleure partie? Presque toute la couverture en direct des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de Peacock sera disponible en streaming gratuitement. Les seuls événements qui nécessiteront un abonnement payant Peacock Premium pour regarder et diffuser en direct seront les matchs de basket-ball masculin de l’équipe américaine. Si vous ne pouvez absolument pas vous passer des matchs de basket-ball masculin des États-Unis, Peacock Premium coûte 4,99 $ par mois avec des publicités, ou 9,99 $ par mois sans publicité.

En plus de la couverture en direct des matchs, Peacock proposera également un certain nombre d’émissions quotidiennes exclusives et d’émissions spéciales. Les émissions quotidiennes incluent Tokyo Gold, Tokyo Live, Tokyo Tonight et On Her Turf, qui seront consacrées à la couverture des sports féminins.

Un certain nombre de chaînes de diffusion en direct seront également ajoutées à Peacock pendant les Jeux, consacrées à plusieurs sujets :

Grands moments : un retour sur les plus grands moments des Jeux Olympiques passés Rencontrez les Olympiens : profils de grands athlètes olympiques Moments incontournables : un autre regard sur certains des moments les plus mémorables des Jeux Olympiques Team USA : Faits saillants des meilleurs moments olympiques des États-Unis. Flamme de Tokyo : diffusion en direct de la flamme olympique de Tokyo

Le service proposera également un certain nombre d’émissions spéciales à regarder sur demande avant et après les Jeux. Ils incluent

The ’96 Effect Michael Phelps: Medals Memories and More The Greatest Race In Deep avec Ryan Lochte My Pursuit: Life, Legacy & Jordan Burroughs For Ball and Country Golden Les sœurs de 96 Olympic Highlights avec Kevin Hart et Snoop Dogg

Comme vous pouvez le voir, Peacock sera le meilleur jeu pour regarder la couverture olympique en direct de Tokyo, NBC espère également que les personnes qui s’inscrivent resteront après les matchs pour regarder des émissions comme The Office et Parks and Recreation, ainsi que des émissions exclusives et des films tels que The Boss Baby 2 et la série limitée sur le crime récemment abandonnée Dr. Death.

Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur NBC et autres chaînes câblées

Si vous ne souhaitez pas utiliser Peacock pour suivre les Jeux olympiques de Tokyo 2020, d’autres options s’offrent à vous. Si vous avez un abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder les Jeux sur NBC, ainsi que plusieurs de ses chaînes de télévision par câble sœurs telles que NBCSN, Golf Channel, USA, Telemundo, CNBC, Universo et Olympic Channel. Vous pouvez également vous connecter à l’application NBC Sports sur votre téléviseur intelligent, votre smartphone ou votre tablette pour regarder la couverture des matchs si vous avez un abonnement confirmé à la télévision par câble ou par satellite.

Vous pouvez également regarder la couverture des Jeux par NBC via des services de diffusion en direct sur Internet tels que YouTube TV, Hulu Plus Live TV, Fubo TV, Sling TV et autres.

Lire la suite: Meilleurs services de télévision en streaming en direct

Regarder sur les appareils Roku

Si vous possédez une clé de streaming Roku, un décodeur ou un téléviseur intelligent avec le système d’exploitation Roku, vous pourrez accéder rapidement et regarder la couverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Une fois les Jeux commencés, vous pouvez accéder gratuitement aux faits saillants des événements à partir de l’écran d’accueil de Roku. Avant le début des jeux le 23 juillet, vous pouvez cliquer sur la section Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur l’écran d’accueil pour voir un compte à rebours pour les cérémonies d’ouverture. Une fois que les Jeux commenceront officiellement, cette même section se transformera en un graphique du nombre de médailles pour l’équipe de chaque pays.

Regarder sur les appareils Amazon Fire TV

Peacock vient d’être ajouté aux clés de diffusion, aux décodeurs et aux téléviseurs intelligents basés sur Amazon Fire TV il y a quelques semaines. Cela signifie que les propriétaires de ces appareils pourront également accéder rapidement et facilement à la couverture des jeux olympiques de Tokyo 2020. À partir du 22 juillet, les propriétaires de Fire TV verront une page dédiée sur l’écran d’accueil, où ils pourront se connecter à Peacock, NBC Sports ou au service de diffusion en direct de leur choix pour regarder les Jeux olympiques.