Jeux olympiques de Tokyo 2020 : comment regarder les quarts de finale de badminton de PV Sindhu en direct

PV Sindhu, médaillée d’argent en badminton en simple dames aux Jeux de Rio, jouera son match de quart de finale contre la Japonaise A Yamaguchi en simple dames aujourd’hui. Elle est l’un des espoirs de l’Inde pour une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

L’Indien PV Sindhu est également devenu le seul deuxième joueur indien à atteindre les quarts de finale après que Saina Nehwal soit entrée dans la phase à élimination directe. Saina avait atteint les quarts de finale aux Jeux olympiques de 2008 et 2012.

PV Sindhu se battra contre A Yamaguchi du Japon pour une place en demi-finale. À 13h15 IST, le match sera diffusé en Inde sur les réseaux câblés ainsi qu’en ligne.

Comment regarder PV Sindhu vs A Yamaguchi badminton quart de finale en direct

Le match de quart de finale de badminton PV Sindhu vs A Yamaguchi sera diffusé en direct sur le réseau Sony Sports en Inde. Le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo en Inde est Sony Sports Network et la couverture sera en direct sur cinq chaînes du réseau et en 4 langues. Il sera disponible sur les chaînes Sony Six, Sony Ten 1, Sony Ten 2, Sony Ten 3 et Sony Ten 4.

Si vous préférez le regarder sur mobile ou ordinateur portable, vous pouvez regarder toute l’action en direct sur SonyLIV 一 un abonnement premium est indispensable pour regarder l’action en direct qui coûtera Rs 999/an. En dehors de cela, Doordarshan de Prasar Bharati diffusera également les Jeux en direct. Enfin, les utilisateurs de Jio peuvent profiter de la diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques sur l’application JioTV.

(Crédit image : JEUX OLYMPIQUES)

PV Sindhu contre A Yamaguchi : statistiques

Actuellement, PV Sindhu est classé numéro 7 tandis que son adversaire, A Yamaguchi est classé numéro 5. En 18 matchs disputés à ce jour, l’Indienne PV Sindhu a remporté 11 matchs et maintenant avec le quart de finale, à quelques heures seulement, Sindhu aimerait étendre son avance et se qualifier pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

