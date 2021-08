Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Craviotto, Arvalo et do Cubelos-Pea font rêver l’Espagne d’une autre médaille à la pelle

Mis à jour 04/08/2021 – 05:52

Le canal de canoë situé dans la forêt maritime de Tokyo est en passe de devenir l’un des sites préférés de la délégation à ces Jeux. Là, Teresa Portela a remporté l’argent qui culmine toute une vie et là, le troisième jour, les bateaux espagnols ont réalisé le plein visage des demi-finales menés par un spectaculaire Sal Craviotto.

Le porte-drapeau espagnol a commencé sa participation au K1 200 par une bonne série dans laquelle il a terminé à la deuxième place, réalisant une qualification mathématique pour les demi-finales après avoir évité l’effort supplémentaire des quarts de finale. L’Espagnol a dû transpirer dans une course très équilibrée dès le départ et ce n’est que dans les derniers mètres qu’il a réussi à distancer le Russe Lukantsov, même s’il n’a pas rattrapé le Suédois Menning.

Dans la série suivante, c’était au tour de Carlos Arvalo, qui accompagnait Craviotto en demi-finale de la catégorie après avoir également terminé deuxième de sa série derrière le Hongrois Kotos Csizmadia, qui avec un temps de 34 442 a abaissé le record olympique de 256 millièmes – 34,698 – que le Suédois Petter Menning avait établi quelques minutes auparavant.

De moins en plus dans le K2 1000

Deux autres pagayeurs espagnols se sont qualifiés directement pour les demi-finales évitant le passage en quart de finale. Francisco Cubelos et igo Pea ont présenté leur candidature aux médailles du K2 1000 en s’imposant avec une certaine clarté dans une course où ils sont passés du moins au plus. En effet, après avoir franchi les 500 mètres, le duo espagnol a marché à la troisième place. Les vice-champions mondiaux en 2018 et 2019 ont accéléré le rythme dans la seconde moitié de la course et ont fini par battre la paire chinoise (Congkang Wang et Tingkai Bu) avec un temps de 3 : 10 138 minutes.

Jacome et Contreras, dans les chambres

De leur côté, deux autres pagayeurs de l’expédition espagnole ont également atteint les demi-finales, même si dans leur cas ils ont dû mériter leur place en quart de finale. Anta Jacome a terminé troisième de sa première manche dans le C1 200, mais a réussi à riposter dans la deuxième manche, imposant sa cadence et sa vitesse plus élevées à ses rivales. La dernière canoéiste à avoir obtenu le laissez-passer était Isabel Contreras dans le K1 500 après avoir remporté avec insistance notamment les éliminatoires des quarts de finale.