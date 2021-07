Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Espagne – Argentine : programme et où regarder le match des Jeux Olympiques de Tokyo à la télévision et en ligne

Les équipes de football masculines de Espagne Oui Argentine ils se préparent à affronter dans leur rencontre de la Groupe C de la première phase du tournoi Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C’est une rencontre décisif pour le passage à la deuxième phase, bien que l’exigence pour l’Argentine soit plus importante que pour l’Espagne, compte tenu des résultats précédents.

L’Espagne a commencé le tournoi par 0-0 avec Egypte dans un match assez dur, avec plusieurs blessures pour des joueurs comme Mingueza, Ceballos -qui sera faible pour ce jeu-. Puis il a battu 1-0 Australie. Argentine il a plutôt cédé aux « aussies » à ses débuts pour 0-2, bien qu’ils aient ensuite battu les Africains 1-0.

Si l’Espagne peut valoir le attacher passer à la deuxième phase – même si je devrais gagner être sûrement le premier du groupe-, Argentine, l’équipe que Sergio dirige Batiste, vous êtes voué à gagner si vous ne voulez pas être en danger d’élimination.

L’équipe espagnole compte des joueurs de la Eurocoupe et la sélection absolu comme unai Simn, Pedri, Dani Olmo, Eric Garca, Mikel Oyarzbal et Pau Torres, mais vous devrez faire face au problème de l’usure physique. L’Espagne ajoute trois médailles olympiques en football : l’argent en 1920, l’or en 1992 et l’argent en 2000. Cependant, il n’a pas été classé en 2004, 2008 ou 2016. Mais lors de sa dernière présence, à Londres 2012 il n’a pas passé la première phase. L’Argentine a remporté les titres 2004 et 2008.

Heure et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne l’Argentine – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo

Le match de Football masculin entre Espagne Oui Argentine de la phase de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 je sais y jouer Saitama Stade du Japon sur mercredi 28 juillet à 12h30, heure péninsulaire espagnole (19h30 heure japonaise). Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui exerce la direction de Tokyo 2020 dans Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne sportive internationale diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition, et leur service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.