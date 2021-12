Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : la boxe, l’haltérophilie et le pentathlon moderne pourraient ne pas être au programme olympique de Los Angeles 2028

Le CIO pré-liste 28 sports pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 sans boxe, haltérophilie et pentathlon moderne. PA

Les boxe, haltérophilie et pentathon moderne aura 18 mois pour réaliser réformes qui leur permettent de conserver leur statut de sports olympiques pour les Jeux de Los Angeles 2028.

Les instances dirigeantes de la boxe et de l’haltérophilie ont été décrites comme problématiques par Thomas Bach, le président du Comité International Olympique. Bach a remis en question à plusieurs reprises le leadership dans les deux fédérations internationales, en plus des problèmes de corruption et de dopage. Les pentathlon moderne essentiellement reçu une commande du CIO pour supprimer le test de conduite, ce qui a causé le rejet de leurs athlètes.

La réputation du pentathlon moderne a été minée par l’incident au cours duquel un coach a frappé un cheval pendant les Jeux de Tokyo. C’est un sport avec plus d’un siècle au programme des Jeux conçu par le fondateur du CIO Pierre de Coubertin.

Jeudi, les trois sports ont été exclus de la liste initiale des 28 d’ici 2028 et à soumettre à l’approbation des membres du CIO en février.

La liste des sports approuvés comprend le skateboard, le surf et l’escalade. Les trois disciplines ont fait leurs débuts avec succès à Tokyo cette année et semblent être assurées de leur présence en raison de l’intérêt du CIO à attirer un public plus jeune.

Il assure également qu’ils reçoivent une partie des revenus audiovisuels des Jeux, qui valent actuellement au moins 15 millions de dollars pour chaque sport. Les trois sports mis à l’écart jeudi ont toujours une « voie d’inclusion » lors de la réunion annuelle du CIO en 2023, a déclaré Bach.

Ils doivent « démontrer de manière satisfaisante » à la commission du CIO qu’ils ont fait modifications importantes dans sa structures. Le pentathlon moderne doit également supprimer le saut à cheval et inclure des compétitions plus inclusives qui plaisent à un public plus jeune.

Le football reste comme prévu pour Los AngelesMais Bach a averti la FIFA de son intention d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre. Le cycle actuel des championnats du monde masculins mettra en conflit le tournoi biennal avec la nomination de Los Angeles.

D’autres sports pourraient s’ajouter au programme de Los Angeles en 2023, lorsque les hôtes seront invités à proposer des disciplines qu’ils aimeraient mettre en scène. Le baseball et le softball se profilent comme des options possibles. Les deux ont été inclus à Tokyo, en plus du karaté, en raison de leur popularité au Japon.

Les organisateurs de Paris 2024 excluent le baseball, le softball et le karaté. Mais ils ont ajouté au breakdance aux côtés du skateboard, du surf et de l’escalade.