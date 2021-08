Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : la Colombie recourt au TAS pour une décision controversée des juges en boxe et leur demande n’est pas valable

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Le Japonais Ryomei Tanaka a remporté le combat en quart de finale avec polémique

Yuberjen Martnez contre Ryomei Tanaka en quart de finale des -52 kg hommes. .

Le Comité olympique colombien (COC) a déposé aujourd’hui un recours judiciaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre un décision controversée des juges des Jeux Olympiques, Quoi Ils ont donné comme vainqueur mardi le japonais Ryomei Tanaka dans un combat de poids mouche en quart de finale contre Yuberjen Martinez. Cependant, la demande n’a pas été entendue et le TAS a rejeté l’appel, confirmant la passe du Japonais Ryomei Tanaka.

Dans cette même catégorie, L’Espagnol Gabriel Escobar a également perdu de manière controversée son combat dans le même tour, ce qui a donné accès aux médailles. Le fait que ce ne soit pas l’AIBA qui organise la compétition, mais le CIO lui-même, n’empêche pas le tournoi d’être sans controverse, comme cela s’est déjà produit à Ro.

Malheureusement, tout est possible dans ce sport, et il ne l’est pas moins aux Jeux Olympiques, puisque comme exemple de polémique il continue dans la rétine des fans la défaite (3-2) de Roy Jones contre le sud-coréen Park Si-Hun en finale des super welters de Sel ’88. Le boxeur à domicile avait déjà été accusé d’avoir reçu une « poussée » lors des phases précédentes, et des années plus tard, il a été révélé que plusieurs juges avaient dîné en compagnie de responsables de la délégation de boxe coréenne.

“Le Comité Olympique Colombien est autorisé à informer qu’après le résultat final du dernier combat du boxeur Yuberjen Martnez aux XXXII Jeux Olympiques de Tokyo 2020, déposé devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), un recours judiciaire contre la décision adoptée par les juges de la lutte entre Yuberjen Martnez et Ryomei Tanaka”, a détaillé le COC dans un communiqué.

Cet organisme et la Fédération colombienne de boxe ont tous deux donné une « procuration spéciale » aux avocats Felix Andrs Burgos Mndez et Luis Fernndez Aguilera pour présenter la demande lors d’une audience, qui aura lieu aujourd’hui.

Martinez a remporté le premier tour dans lequel il a profité des échanges à moyenne et courte distance et a fait saigner Tanaka de la paupière droite, ce qui lui a accordé la faveur de quatre des cinq juges.

Les Japonais sont sortis plus agressifs au deuxième tourIl a pris l’initiative, a frappé le visage du Colombien avec son rectum gaucher et s’est bien défendu contre les coups de riposte pour faire le tour. Après six minutes, quatre tours de scrutin ont marqué les égalités 19-19 et un 20-18 en faveur du Colombien.

Au troisième tour, en raison de la nature ardue du combat, les deux boxeurs étaient fatigués. Cependant, physiquement, le Colombien se défendant contre le 1-2 des Japonais et son rectum gaucher était plus perceptible.

En fin de compte, les juges ont donné la victoire aux Japonais, une décision controversée qui a pris de l’ampleur après leur rencontre. images du Japonais sortant désorienté et porté par deux personnes qui l’ont ensuite mis dans un fauteuil roulant pour le faire sortir de la scène sportive.

pendant ce temps Martnez, vice-champion de la catégorie mouche légère en Ro 2016, a montré son agacement face à la décision et a déclaré après la confrontation : “Je ne sais pas quel combat les juges ont vu.”.

En demi-finale, Ryomei Tanaka affrontera jeudi le Philippin Carlo Palaam, qui a battu le champion olympique et du monde Shakhobidin Zoirov d’Ouzbékistan 4-0 dans un combat arrêté au deuxième tour par une blessure à la paupière de l’Européen, causée pour un coup de tête. .