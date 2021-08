Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : La cruelle erreur qui a failli « voler » l’argent à Teresa Portela : « Ils m’ont fait descendre du podium, je n’ai pas comparu !

Mis à jour le 08/03/2021 – 06:15

Thérèse Portela, pagayeur espagnol qui dispute son sixième à Tokyo Jeux olympiques Et que ce mardi il a décroché la médaille d’argent en finale du K1 200, il était plus qu’heureux d’avoir accroché sa médaille.

Elle l’a fait avec suspense car, bien qu’elle sente qu’elle est entrée en deuxième position, la réalisation a d’abord indiqué qu’elle ne l’avait pas fait. “Je pensais qu’ils ne m’avaient pas donné de médaille parce qu’elle n’apparaissait pas à la télévision. Ils m’ont fait descendre du podium, mais quand je me suis vu deuxième… j’ai laissé mon âme par pur bonheur”, a-t-il déclaré.

“La dernière chose à laquelle j’ai pensé en partant, c’est ce que ma fille m’a dit avant de venir ici. ‘Maman, j’espère que tu gagneras. Et j’ai gagné. J’ai l’impression d’avoir lutté et persisté. Je n’abandonne jamais malgré ma carrière sportive où j’ai eu de bons et de mauvais résultats. J’ai toujours essayé de me remettre de tous les coups. Être ici avec l’argent à mes sixièmes Jeux est quelque chose d’incroyable », a-t-il souligné aux médias après avoir suspendu l’argent.

Et il a insisté : “Je remercie ma famille, mon peuple, mon entraîneur, je veux remercier tout le monde parce que je suis très heureux. Je me battais pour cet argent depuis deux ans. Des années à essayer de me battre pour ça. Ce test est tellement tellement difficile, ça se décide au millième, et je suis content de l’avoir eu. »

“Je suis très heureux et content. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je voulais me battre. Lisa Carrington est au-dessus, mais vous devez toujours gagner. Je me sens comme une gagnante dans la vie car j’avais déjà ma médaille à la maison, qui est ma fille”, a confié quelqu’un qui n’exclut pas d’être à Paris 2024. Je ne dirai jamais non. Je n’aurais jamais imaginé que je pourrais être dans les sixièmes Jeux, alors maintenant je n’exclus pas d’aller pour les septièmes parce que je me vois en excellente condition physique. “Bientôt, il sera de retour à la maison, où sa famille l’attend.