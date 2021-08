Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : l’argent du K-4 élève Sal Craviotto

Quarante-cinq ans après quatre canoéistes espagnols -Menndez, Celorrio, Daz-Flor et Mision- se sont réveillés à ce sport de la léthargie, un autre quatuor, à 500 mètres, la moitié de la distance qu’à Montréal 76, a répété l’argent dans la magnifique forêt maritime de Tokyo. Sa figure de proue, Sal Craviotto, se hisse au sommet de l’échelle olympique nationale égalant David Cal en nombre de médailles, bien que ses deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze pèsent plus que l’or et les quatre d’argent du pagayeur galicien.

Craviotto, Walz, Arvalo et Germade, lors du test K-4 500

Le K-4 espagnol a failli changer l’ordre mondial, surtout après avoir passé les 250 premiers mètres avec un avantage de 217 millièmes sur le bateau allemand, mené par le grand Ronald Rauhe, cinq médailles olympiques et 16 médailles d’or mondiales, mais la réaction teutonique a été dévastatrice et ils ont transformé ce désavantage en une marge en leur faveur . de 226 millièmes. Derrière Espagne (1: 22.445) est venu le pop-up Slovaquie (1 : 23 534).

Le test est un croisement entre l’explosion et la résistance. La vitesse des bateaux atteint le mètre 100, atteignant des vitesses supérieures à 28 km / h, puis mourant. Garder le graphique au-dessus des autres est une réussite.

Transférée au quatuor espagnol, la start-up correspond à la marque, Sal, et Arvalo, les deux spécialistes des courtes distances, une puissance au départ comme une tronçonneuse, ceux chargés de soulever le bateau pour qu’il planifie. Puis les qualités de Germade et Cooper, deux diesels, ont dû prolonger le rythme jusqu’à la ligne d’arrivée.

La variation du piraga

Le kayak espagnol est légèrement différent des autres. Rare est le quatuor qui se classe le plus lourd en tête, comme le fait l’Espagne avec Sal. Nelo, le numéro 1 mondial des constructeurs, une firme portugaise, a légèrement reculé les baignoires, où vont les sièges ergonomiques, pour faciliter l’émergence du bateau.

L’Espagne connaissait la force allemande, qui avait battu lors de la dernière Coupe du monde de Szeged, avait testé dans la série de vendredi la diligence slovaque – de 0,14 – et redoutait la Hongrie, qui a rassemblé un quatuor de médaillés olympiques individuels à Tokyo entre 200 et 1 000 pagayeurs très compétents avec une moyenne d’âge de 25 ans. Ils seront de grands rivaux en 2024, bien qu’à Tokyo, en tant que recrues, ils aient terminé septièmes.

Le démarrage était exceptionnel pour les intérêts espagnols. Dans les 50 premiers mètres, Sal et compagnie ont déjà montré la proue devant les Allemands. Il y a quelque temps, le quatuor espagnol a changé sa stratégie pour sortir à plusieurs coups par minute et ne pas avoir à revenir à la fin. Ils voulaient casser la course comme lors de la victoire en mai en Hongrie. Où la pression nationale – le cas des rejets – les a obligés à découvrir les cartes à l’avance pour éteindre le feu. Les Allemands en prennent note.

A 250 mètres, l’or semblait possible. En passant à 39,44 et au rythme qu’ils ont décrit, ils ont émis des signaux indiquant qu’ils étaient les plus forts. On prétendait, et cela a été corroboré par l’argent, que la sélection de Miguel García avait été la bonne. Il était le plus gros enjeu dans tout ça. En raison de la controverse qui a surgi au printemps avec le sélectif, à la place de l’entraîneur de canoë, Luis Enrique doit se sentir. La décision l’a condamné. Qu’Arvalo ait accroché la médaille à un technicien asturien était un message définitif. Même Luanco ne peut pas résister à cette émotion. On aurait dit que quelque chose lui avait traversé les yeux.

L’Allemagne, dans la rue à droite des Espagnols, était dans la foulée. Les autres étaient à plus d’une seconde. Dans une autre ligue. C’était une impulsion dans un classique dominé par les Allemands 6-2.

Les quatre médaillés espagnols, les bras levés. RAMN NAVARRE

A 130 et un peu de coups par minute, l’Espagne a tenu jusqu’à 350 mètres d’avance, mais la terminaison allemande ne permettait pas le sorasso. “De la bouée de 300 j’ai vu que les Allemands rajoutaient du fioul à la chaudière”, raconte Germade, qui avait la référence. L’argent était la fin attendue, mais l’ambition du CCAG (Craviotto, Cooper, Arvalo et Germade) les a déçus. Sur le quai, où Sal est allé au sol, ils ont réalisé la valeur de ce qu’ils avaient accompli. Surtout Craviotto qui a une session plénière dans les quatre Jeux auxquels il a joué. A 36 ans, il regarde Rauhe et pense à Paris 2024. Ou peut-être pas.