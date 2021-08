Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le canoë espagnol démarre fort avec Craviotto, Arvalo et Jacome en finale

in

Le canoë espagnol a commencé une nouvelle journée aux Jeux Olympiques avec la passe de Sal Craviotto et Carlos Arvalo à la finale du K1 dans le Canal de Tokyo. Les deux Espagnols ont participé à la deuxième demi-finale et n’ont pas eu de problèmes excessifs pour poursuivre leur lutte pour les médailles dans une finale qui se jouera à partir de 4,42 heures.

CARLOS AREVALO, K1 200 JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020

L’expédition espagnole a combattu pour jusqu’à cinq métaux dans le Tokyo Avec la présence de Antia Jacôme en C1, Isabel contreras dans K1 et le couple formé par Paco cubellos et Pois Iigo au K2.

Dans chaque série, ce sont les quatre premiers qui entrent en finale où la présence espagnole devrait être notable et le tableau des médailles peut être renforcé.

Image de balise Carlos Arvalo a terminé troisième de sa série et Craviotto au sel J’ai terminé quatrième. Le premier est arrivé avec un dixième de plus que le Hongrois Sandor Toka, proclamé vainqueur de la série. Plus conservateur était Craviotto, qui a obtenu la dernière place de la finale avec un temps de huit dixièmes supérieur à celui du vainqueur.

ANTIA JACOME, C1 200 JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

je n’ai pas échoué non plus Antia Jacôme atteindre la quatrième place de sa série et accepter une finale pleine d’espoir. Le galicien a atteint 0,71 dixièmes du nord-américain Nevin Harrison

La pire chance a couru Isabel contreras en K1 en terminant sixième de sa série et en abandonnant la lutte pour les médailles.