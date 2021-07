Jeux Olympiques de Tokyo 2020 | L’épreuve vélo sur route, en direct

RADIOGRAPHIE DU TEST : Le cyclisme sur route olympique s’est généralement déroulé en circuit fermé, mais ce sera aux Jeux de Tokyo 2020 la première fois que le départ et l’arrivée seront à des points différents. À partir du départ groupé, les cyclistes de la catégorie masculine parcourront 244 km, tandis que les cyclistes de la catégorie féminine, 147 km. Cela les amènera, dans la lutte pour l’or, à faire le tour de Tokyo et de trois préfectures. La course débutera au parc Musashinonomori à Tokyo, et les coureurs traverseront les préfectures de Kanagawa et de Yamanashi alors qu’ils pédaleront jusqu’à la ligne d’arrivée au Fuji International Speedway dans la préfecture de Shizuoka. Non seulement le parcours est long, mais il comporte également des montées et des descentes raides, ce qui le rend encore plus difficile que les autres parcours des Jeux. Le dénivelé cumulé est de 2 692 m chez les femmes et de 4 865 m chez les hommes, ce qui équivaut à terminer l’étape reine du Tour de France. La course masculine devrait durer environ six heures, au cours desquelles les coureurs devront non seulement prendre en compte le parcours, mais aussi l’été japonais dans leur stratégie. Pendant l’étape, ils auront des vues majestueuses sur le mont Fuji, mais malheureusement les cyclistes auront peu de temps pour en profiter.