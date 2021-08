Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Les débuts de rêve de Tano Garca et Pablo Fernndez : “Grâce à notre conviction, nous sommes là”

Les Sévillans (et bicos) Cayetano Garca et Pablo Fernndez n’ont pas pu cacher la joie sur leurs visages encore jeunes après avoir accédé aux demi-finales du C2 1000 après avoir terminé deuxièmes de leur premier test aux Jeux Olympiques. Un nuage dont ils ne veulent toujours pas sortir.

“Grâce au fait que nous y croyons, nous avons fait cette régate. Elle a été ronde pour nous, avec beaucoup d’entre eux et aller directement en demi-finale, nous avons été à l’aise et nous y sommes parvenus”, a déclaré Pablo Garca, qui garde néanmoins les pieds sur la terre ferme avant de penser à des cotes plus élevées : « Maintenant, il faut y aller étape par étape, d’abord ramer la demi-finale et entrer dans la finale, où nous serons 8 à nous battre pour 3 médailles. Si nous sommes capable d’entrer en finale, pourquoi ne pas rêver d’une médaille”.

Les deux marins, qui ne pensent qu'”en vert et blanc”, ont jeté leur intelligence face à une épreuve dans laquelle ils étaient déjà parmi les deux premiers à 500 mètres et dans laquelle ils pouvaient économiser des efforts : “Nous savions que c’était difficile mais possible, et on l’a toujours vu depuis les premières positions, alors on s’est dit que ça allait bien, allez, qu’est-ce qu’on peut en faire”.

Les Andalous n’ont pas payé pour le bizutage, même s’ils n’ont pas pu cacher les nerfs d’être avec certaines de leurs grandes idoles : « Depuis que nous nous sommes placés dans les stocks de départ, tout a été assez spécial. Voir que nous étions ensemble avec des pagayeurs comme les frères Fuksa ou se battre pour les premières places avec le double champion olympique à Ro Sebastian Brendel ou la possibilité de disputer une finale avec le triple médaillé olympique en 2016 Isaquas Queiroz”.