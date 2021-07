Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Nria Vilarrubla, huitième du Slalom C1

Mis à jour le 29/07/2021 – 09:36

Née dans une petite ville d’à peine 12.000 habitants dans la province de Lrida, Nria Vilarrubla a voulu faire plaisir à tout un pays qui voit passer les jours et les médailles arrivent avec des compte-gouttes. L’ilerdense, dont le miroir est Maialen Chourraut, a terminé en C1 Slalom, moality qui a fait ses débuts dans certains Jeux dans la catégorie féminine.

Les nuages ​​ont laissé un répit lors de la finale dans le canal du Kasaï, bien qu’une humidité de 84% ait fait que les 28 degrés que marquait le thermomètre décuplaient la sensation thermique. L’Espagnole, qui était la troisième à effectuer la descente finale, a très bien commencé mais a frappé à deux portes (13 et 22), ce qui signifiait une pénalité de quatre secondes et un temps de 127,33 qui lui a valu la huitième place. L’or, cette fois oui, est allé à l’Australienne et grande favorite Jessica Fox (105.04), bronze dans l’épreuve dans laquelle Maialen a accroché l’argent. Il décroche enfin l’or tant attendu.

Le podium est complété par le Britannique Mallory Franklin (106.68) et le bronze pour l’Allemande Andrea Herzog (109.13).

Tradition familiale

L’amour du canoë est familial. Son père et ses toux sont canoéistes et lui ont inculqué une passion pour un sport qu’il n’aimait pas au départ parce que, comme elle le dit elle-même, cela lui a fait peur. Je suis né à La Seu d’Urgell, face au Parc Olympique et l’année des Jeux de Barcelone, juste au moment de la sortie de la chaîne Olympique.

Il a été formé au Cad Cano-Kayak Club et depuis 2009 participe à des Coupes du Monde et des Championnats d’Europe. En 2011, il a remporté sa première médaille internationale aux Championnats d’Europe organisés dans la rivière Vrbas, à Banja Luka (Bosnie), il l’a fait lors d’une compétition nocturne.

Mais c’est en 2015 l’année de son émergence, année où il remporte neuf médailles, il est proclamé Champion du monde U23 en C1 et champion d’Europe des moins de 23 ans en K1, en plus de remporter l’argent continental en C1 des moins de 23 ans. Dans la catégorie absolue, il a ajouté deux bronzes, le premier au Championnat d’Europe de Leipzig et le second à la Coupe du monde de Londres. Un an plus tard, il montrait déjà des chevrons remportant l’or européen absolu.

Pendant un certain temps, il a combiné le canoë avec le kayak (la discipline de la championne olympique Mailaen Chourraut) et elle a opté pour la première car elle y voyait plus de place pour l’apprentissage. Et apprendre et enseigner est quelque chose qu’il aime, c’est pourquoi il a étudié l’enseignement.