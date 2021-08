Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Roniel Iglesias remporte sa deuxième médaille d’or olympique pour Cuba et atteint trois médailles olympiques

in

Roni Iglesias, lors d’une compétition de boxe à Tokyo 2020. .

Roniel Iglesias semblait se battre à un niveau plus élevé que ses rivaux.

Jusqu’à la lutte inégale pour l’or dans laquelle il a vaincu la star britannique Pat McCormack, Iglesias s’était qualifié pour le tournoi olympique avec un brillant auquel tout le monde dans sa division ne peut qu’aspirer.

Et une performance olympique stellaire d’un boxeur Le classique cubain s’est terminé mardi comme d’habitude : avec une médaille d’or autour du cou du combattant du pays qui a pratiquement perfectionné la boxe amateur.

Églises réalisées en Tokyo sa deuxième médaille d’or, quel est votre troisième médaille olympique après Bronze de Pékin 2008 et la première place dans Londres 2012, à la fois au wlter léger. A Ro, il est tombé en quarts de finale poids wlter Et juste après cela, il a subi des blessures graves, mais sa concentration n’a jamais faibli.

“C’est ma troisième médaille et chacune a son importance”, a déclaré Iglesias. “Cette médaille d’or confirme que je suis un athlète de haut niveau, et je suis très heureux de l’avoir dans cette division, car c’est l’une des plus compétitives en boxe.”

Onze jours après son 33e anniversaire, ce boxeur à la technique et à la ténacité extraordinaires est devenu le septième de l’histoire olympique à triompher dans deux catégories.

Iglesias a également rejoint Flix Savn, Tefilo Stevenson et Lzaro lvarez – qui a remporté son troisième bronze une heure plus tôt – en tant que seuls combattants avec trois médailles dans le record cubain primé

Après passer la moitié de sa vie comme l’un des meilleurs boxeurs du difficile système cubain, Et après avoir enduré des doutes importants de la part des fans de son pays après avoir manqué de médaille il y a cinq ans, Iglesias était d’humeur à présenter la sienne comme l’une des meilleures courses de son pays.

“Ceux qui pensaient que je ne pouvais pas venir ici maintenant devront changer d’avis (…) J’ai toujours eu en tête ce que je pouvais donner et je l’ai montré maintenant”, a-t-il ajouté.

Il y a quelque chose qui a changé dans l’équipe cubaine lors des deux derniers Jeux : maintenant ses boxeurs parlent longuement avec la presse étrangère.

Le La peur de la désertion ou de la corruption a conduit l’équipe cubaine à maintenir un contrôle strict sur ses boxeurs Jeux olympiques depuis des décennies, mais le personnel d’entraîneurs actuel est plus intéressé à s’assurer que le monde connaît les talents de ses piles.

Le style raffiné d’Iglesias évoque des souvenirs de la riche histoire de son pays et il apprécie clairement sa place dans ces annales. Vous ne semblez pas être un candidat pour déménager aux États-Unis pour commencer une carrière professionnelle. J’ai confirmé que vous avez intention de continuer à se battre pour Cuba, avec l’objectif de décrocher une troisième médaille d’or à Paris d’ici trois ans.

“Comme je me voyais dans cette compétition, je pense que je suis arrivé à Paris sans problème. Cependant, maintenant, étape par étape”, a assuré Iglesias. “Je veux participer au prochain championnat du monde et voir ce qui se passe là-bas.”