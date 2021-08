Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : “Sal Craviotto est le dieu du sport”

in

Mis à jour 07/08/2021 – 10:21

Sal Craviotto est déjà une légende. catalan entre dans l’Olympe national après avoir remporté sa cinquième médaille olympique lors de ses quatrièmes Jeux consécutifs. Argent en K4-500 ça sert à égal en nombre de médailles avec David Cal, bien que ses deux ors, deux argents et un bronze aient plus de poids que l’or et les quatre argents du galicien.

En fait, il peut continuer à étendre son record olympique à Paris 2024. “Paris est très proche, vous pouvez même conduire depuis les Asturies”, a-t-il déclaré en plaisantant. « Les Jeux sont proches. Si les jeunes me le permettent, nous y irons. Quand vous avez une médaille d’argent et que les Jeux suivants sont si proches, ça vous pique. Ils ont déplacé le nid de frelons et maintenant cette colère va aussi nous aider à combattre pour Paris”, a-t-il reconnu.

C’est un référence en canoë comme Cal l’était pour lui à son époque. Ses compagnons s’extasient aujourd’hui sur lui et sur l’exploit qu’il vient de réaliser.

La “barbarie” de Craviotto

“C’est une barbarie. On a l’habitude d’être avec lui au jour le jour et il devient un ami, mais parfois il faut s’arrêter pour apprécier ce que c’est d’être avec lui sur un bateau et décrocher une médaille avec lui… Il a déjà cinq médailles , une en or… C’est incroyable, je ne peux que l’appeler Dieu du sportil a dit de lui Marcus Cooper valse.

Rodrigo Germade J’apprécie la difficulté de ce que Craviotto a réalisé, qu’il qualifie sans aucun doute de “légende”. “C’est très difficile d’atteindre cinq médailles. C’est une grande réussite, Sal est une légende du canoë. J’espère qu’il pourra continuer à augmenter ce palmarès”, a déclaré le pagayeur de Cangas.

À Image de balise Carlos Arvalo, “Sal est ma référence depuis que je suis tout petit et partage juste un bateau avec lui… Ce n’est pas seulement un compagnon, c’est un ami et pouvoir profiter de tout ça avec lui est un plaisir”, a-t-il déclaré.

Or dans K2 500 avec Carlos Prez à Pékin 2008 a inauguré la collection de son programme, qui a été suivie par argent au K1 200 à Londres 2012. Il y a cinq ans, à Ro, il a doublé, avec l’oro en K2 200, avec Cristian Toro, et bronze en K1 200.