Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Sal Craviotto, le policier qui est descendu dans la rue pendant la pandémie règne à nouveau à Tokyo

Treize ans se sont écoulés depuis qu’un jeune Sal Craviotto est monté, de manière assez inattendue, pour la première fois sur le podium olympique. A Pékin 2008, dans l’ombre alors de David Cal – qui à Athènes avait remporté l’or en C1 1000 et l’argent en C1 500 -, il a commencé son voyage. Et maintenant ce samedi il a été proclamé médaille d’argent olympique dans le K4 500 avec Walz, Arvalo et Germade dans une superbe finale.

Beaucoup de choses ont changé depuis, mais pas l’idylle, très travaillée, de Craviotto avec les médailles olympiques, un athlète qui a transcendé sa discipline entre des prouesses avec des pelles, des poêles et des spots. Lors de sa dernière incursion dans le canal Sea Forest à Tokyo, le pagayeur a brillé comme à son habitude pour monter sur le podium et remporter sa cinquième médaille olympique.

Car le grand défi de Sal, qui Il a déjà réalisé un autre de ses rêves lors de l’inauguration : être le porte-drapeau de l’Espagne avec Mirea Belmonte- C’était l’or en K4 500, avec Marcus Cooper, Carlos Arvalo et Rodrigo Germade, un bateau espagnol qui n’était plus monté sur le podium des Jeux depuis Montréal 76, lorsque Jos Celorrio, Jos Ramn Lpez Daz-Flor, Herminio Menndez et Luis Mision a obtenu une médaille d’argent sans précédent derrière l’URSS. Quarante-cinq ans plus tard, le quatuor national dirigé par Sal s’était réuni à Tokyo pour marquer l’histoire.

Le pagayeur parvient ainsi à égaler David Cal en médailles, à ce jour l’athlète espagnol le plus récompensé aux Jeux, avec cinq médailles. Ce premier or en K2 500 avec Carlos Prez en 2008 a ouvert la collection de son cursus exalté, qui a été suivi de l’argent, déjà en bateau individuel, en K1 200 à Londres 2012. Il y a cinq ans, à Rio, a réalisé le doublé, avec l’or en K2 200, avec Cristian Toro, et bronze en K1 200.

Désormais, à Tokyo, il revient sur le podium, le menu particulier des dieux qu’il déguste habituellement à chaque édition olympique. Craviotto, le policier qui a repris son travail dans les rues pendant la pandémie -après que les Jeux aient été retardés d’un an-, il a comme l’un de ses livres inspirants “Mon histoire”, par Nadal. “Je l’ai souligné”, assure-t-il. Collaborateur régulier de diverses ONG ayant des missions en Afrique, pour Sal, il n’y a pas de meilleure déconnexion du canoë que de passer du temps avec ses filles dans le parc. Ses tétines sont transportées dans le kayak. C’est la grande amulette pour faire face à ses grands défis, ceux qui l’ont conduit à l’Olympe des dieux.