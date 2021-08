Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Sal Craviotto : “Les médailles ne sont pas distribuées, il y a de nouvelles personnes sur lesquelles on ne comptait pas”

Mis à jour le 08/05/2021 – 05:35

Carlos Arvalo et Sal Craviotto a terminé en cinquième et septième position, respectivement, dans la finale de la K1 200 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, joué ce jeudi sur la chaîne Forêt de la mer de la capitale japonaise.

Arvalo a réalisé un temps de 35,391, 0,356 seconde derrière le Hongrois Sndor Ttka, qui a réalisé un temps de 35,035 secondes et a remporté la médaille d’or dans l’épreuve.

Craviotto a terminé septième avec un temps de 35 568. L’argent est allé à l’italien Manfredi Rizza (35 800) et le bronze au Britannique Liam Heath, qui a remporté l’or en Ro 2016 dans cette catégorie et l’argent au K2 200m. Après le rendez-vous, Craviotto a assisté aux médias (parmi lesquels MARCA).

“J’ai réussi à être en finale et, une fois là-bas, je n’ai pu en battre qu’un. Je dois donc nettoyer l’ardoise. Pour le prochain rendez-vous, je pense que cela m’a aidé à me débarrasser du virus de la compétition. Je suis déjà inscrit et ça. Ça se voit. La préparation est la même. Je pense que nous sommes arrivés assez bien au rendez-vous et nous espérons que vendredi ira mieux », a-t-il commenté avec sincérité.

“Nous sommes venus chercher des médailles, voir si le cinquième tombe. Ils ne les donnent pas. On a déjà vu qu’il y a de nouvelles personnes, sur lesquelles on ne comptait pas et les choses seront très compliquées. Mais nous devons essayez”, a confirmé l’Espagnol, qui reconnaît qu’ils sont centrés sur le K4.

Optimiste pour K4

“Cela a été un extra, nous avons décidé à la dernière minute. Nous avons essayé la Coupe du monde et comme à Tokyo le calendrier nous permet de doubler, eh bien nous l’avons fait. Mais notre priorité a toujours été le K4. Je ne sais pas si ce sera bon pour nous. le prochain test, mais il est clair que dans le premier test, on se sent toujours mal. Maintenant, nous avons déjà rompu cela et nous ne serons pas si nerveux pour demain. Carlos a eu 5 ans et moi 7, nous verrons si le meilleur dans le suivant », a-t-il ajouté sur Radio MARCA.