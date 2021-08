Mis à jour 07/08/2021 – 05:41

Craviotto au sel, avec sa performance au K4 500 ce samedi dans le Jeux olympiques de Tokyo où il a remporté une médaille d’argent avec ses trois coéquipiers Walz, Arvalo et Germade, il est devenu l’athlète espagnol avec le plus de médailles olympiques, à égalité avec David Cal. Il en a atteint cinq et il n’est pas exclu que, s’il participe aux Jeux de Paris 2024 où il aura 39 ans, il puisse atteindre la sixième et devenir le roi de l’Olympisme espagnol.

L’argent du K-4 élève Sal Craviotto

Craviotto, heureux pour votre performance sur la chaîne Forêt de la mer de Tokyo, était jusqu’à ce samedi le troisième plus haut médaillé olympique de l’histoire de l’Espagne, avec quatre métaux. Ceux de Tokyo sont leurs chambres Jeux olympiques. Le palmarès international de Sal fait de lui une légende du sport espagnol. Il a été trois fois champion du monde et trois fois champion d’Europe, récoltant pas moins de dix médailles aux championnats du monde et six médailles en Championnats d’Europe.

Rodrigo Germade rappelle à quel point il a été difficile de se préparer en pleine pandémie

Le pagayeur fera ses débuts avec une médaille d’or en K2 500 avec Carlos Prez en 2008. Puis il a sorti une médaille d’argent dans K1 200 à Londres 2012. A Ro, il a remporté son premier doublé, avec l’or en K2 200, près de Cristian Toro, et bronze en K1 200. Et maintenant, à Tokyo, il a remporté l’argent en K4 500 avec Walz, Arvalo et Germade.

Le Japon, spécial pour beaucoup de choses

Quel peut être le policier espagnol le plus célèbre, qui est retourné au travail comme agent pendant la pandémie, profite de son 36 années des Jeux les plus spéciaux de sa vie. Il était le porte-drapeau lors de la cérémonie d’inauguration aux côtés de Mireia Belmonte.

selDe plus, il fait partie du staff du club UCAM Piragismo et étudie le Master en Direction et Management des Entités Sportives à l’UCAM. Sa performance de la compétition sur la chaîne Sea Forest de Tokyo était presque imbattable, même si l’Allemagne a fini par dépasser les Espagnols au dernier souffle. Avec cet argent, Craviotto est déjà le leader du tableau des médailles espagnol.

Les athlètes espagnols avec le plus de médailles :

Craviotto au sel. Canoë 5 (2-2-1)

David Cal. Canoë 5 (1-4-0)

Joan Llaneras Cyclisme 4 (2-2-0)

Mireia Belmonte Natation 4 (1-2-1)

Andrea Fuentes. Natation 4 (0-3-1)

Arantxa Snchez Vicario. Tennis 4 (0-2-2)

Gervasio Deferr Gymnastique 3 (2-1-0)

Lydie Valentin Haltérophilie 3 (1-1-1)

Conchita Martnez. Tennis 3 (0-2-1)

Herminio Menndez Canoë 3 (0-2-1)

Juan Carlos Navarro Basket-ball 3 (0-2-1)

Jos Manuel Caldern Basket-ball 3 (0-2-1)

Rudy Fernandez Basket-ball 3 (0-2-1)

Pau Gasol Basket-ball 3 (0-2-1)