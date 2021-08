Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Teresa Portela : “J’espère que ma fille est heureuse de voir sa mère”

Teresa Portela a entamé ses sixièmes Jeux de la meilleure des manières, en survolant le canal lors d’une première course (K1-200) qui a dominé de bout en bout et qui lui a permis d’accéder aux demi-finales sans payer le prix des quarts : ” Je me sentais très bien. Il avait besoin de me voir en compétition. J’avais l’air très bien dès le premier coup et je suis content du résultat et des sensations. Le premier pas a été fait, mais il faut quand même y aller sereinement et sereinement car il en reste beaucoup. Je savais qu’il fallait être entre les deux premiers pour éviter les quatrièmes et c’était comblé”.

Le pagayeur de Cangas a battu la chaleur (“Je suis venu avec l’idée qu’il allait faire si chaud et c’est pourquoi je n’en ai pas beaucoup souffert”) et a réalisé le deuxième meilleur temps de mana dans une course qui s’est déroulée à Espagne tôt le matin. Une heure où sa fille Naira ne peut pas profiter de sa mère : « Je ne sais pas si Naira a veillé tard. Pour elle c’est trop tard. Elle se couche généralement à 21h30 et je pense qu’elle n’a pas Elle veut me voir, mais je ne pense pas qu’il puisse tenir le coup. J’espère qu’il prend plaisir à voir sa mère et moi. ”

Portela aspire à briser la barrière du podium olympique qui lui résiste et pour cela, elle a le soutien de toute l’équipe espagnole, qui a fait du métal galicien son objectif, mais pas son obsession : « Moi à chaque Jeux que j’ai été les sentir comme s’ils étaient les derniers, savoir et être conscient de la difficulté d’arriver ici. Il faut en profiter aujourd’hui. C’est ce que j’essaie de vivre. Profiter “

Enfin, le Galicien parle de la pression qui existe dans une date comme les Jeux et avec l’exemple de ce qui s’est passé avec Byles en mémoire : “Il s’est probablement montré être une star des médias et à une époque comme les Jeux. Peut-être pour cette raison ça attire plus l’attention. Mais c’est vrai que c’est là et c’est ce à quoi les athlètes doivent faire face. Et ce que nous faisons, c’est demander le respect. Quand un athlète arrive ici, beaucoup de gens le verront probablement pour la première fois, mais il faut respecter le travail des gens et tous les efforts qu’il y a derrière “