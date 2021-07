Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Think It, Think It : Jessica Fox décroche une médaille de bronze historique… avec un préservatif !

in

Les Jeux Olympiques et ce qui se passe à l’intérieur du village olympique sont un terrain de pêche infini d’histoires et d’anecdotes, mais peu comme celui qui a joué Jessica renard. Le pagayeur australien est entré dans l’histoire en devenant le tout premier champion de la historique en catégorie C1. Cependant, son nom est également entré dans l’anecdote olympique lorsque le bronze a été accroché au bronze en slalom K1 et je l’ai fait… grâce à un préservatif !

L’athlète océanique a dû faire appel à son imagination et à la prophylaxie de la ville pour réparer son kayak, comme elle l’a avoué après avoir accroché sa médaille. C’est Fox elle-même qui a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on voit un technicien de l’équipe australienne réparer le bateau avec un mélange de carbone et utiliser la prophylaxie pour attacher le mélange au kayak.

“Je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs peuvent être utilisés pour les réparations de kayak”, a plaisanté le pagayeur avant de commencer la compétition dans laquelle il est entré dans l’histoire en accrochant la première médaille d’or dans cette modalité qui a été publiée dans le programme olympique. “Ils ont beaucoup d’élasticité et ils sont très forts.”

Tellement d’excitation, tellement de joie, tellement d’accumulation en ce moment. C’est tout simplement incroyable », a déclaré Fox après avoir atteint la gloire à Tokyo. “J’en rêvais et je croyais vraiment que c’était à l’intérieur de moi, je pouvais le faireMais on ne sait jamais ce qui se passera aux Jeux olympiques. Il s’agit de garder ses nerfs et je n’ai probablement pas très bien fait du kayak quelques jours auparavant, donc c’était difficile d’en arriver là, mais c’était incroyable de faire ce que j’ai fait aujourd’hui. »