Jeux olympiques de Tokyo 2021 : l’écart salarial continue de harceler les joueurs indiens

Malgré un démarrage retardé, les JO de Tokyo 2020 qui ont finalement débuté le 23 juillet semblent avoir réussi à faire venir leur lot d’annonceurs et les joueurs aussi. Mais il reste toujours un écart salarial auquel le genre sportif continue de faire face. On pense que selon l’annonceur, la boxeuse Mary Kom gagne Rs 15-20 lakh par jour grâce à un accord de parrainage, tandis que Saina Nehwal gagne Rs 25 lakh par jour et PV Sindhu gagne environ Rs 50-60 lakh par jour. Kom commande un taux de Rs 40-50 lakh par approbation, de même, les frais d’approbation de Sindhu varient entre Rs 1,2-1,5 crore. La différence est frappante par rapport aux joueurs de cricket tels que Virat Kohli, qui gagnerait environ 3 crores de Rs par jour et Mahendra Singh Dhoni, qui gagne environ 2 à 2,5 crores de Rs par jour. “La plupart des sportifs indiens en dehors du cricket pourraient bénéficier d’une association de marque qui pourrait leur apporter un soutien – qui pourrait être monétaire, ou en termes d’exposition ou d’installations. Aujourd’hui, l’écart entre le cricket et tous les autres sports est vaste, et toute tentative de le combler est la bienvenue », a déclaré Lloyd Mathias, stratège en affaires et investisseur providentiel.

C’est une évidence que dans un effort pour surfer sur la vague des marques olympiques, notamment JSW Group, Bharat Petroleum Corporation Limited, Visa India, MPL Sports Foundation et ThumsUp, entre autres, ont lancé des campagnes. « Visa est un sponsor mondial de longue date des Jeux olympiques et paralympiques depuis 1986 et gère un programme mondial de soutien aux athlètes lors de chaque édition des jeux. Notre récente campagne « A Million Cheers », qui a encouragé les fans de Sindhu à l’encourager en utilisant #SmashItSindhu, a atteint plus de 22 millions de personnes sur Facebook et Instagram et a généré plus de 62 000 impressions organiques sur Twitter”, a déclaré Sujatha V Kumar, responsable de marketing pour l’Inde et l’Asie du Sud, a déclaré Visa à BrandWagon Online.

Visa affirme qu’en termes d’investissements dans les médias, 45% des budgets médias totaux seront dépensés pour la diffusion en direct des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur les plateformes télévisées et numériques. La télévision est le principal média avec 70% des dépenses, tandis que le reste sera dépensé sur les plateformes OTT et autres plateformes sportives. À l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la marque a signé PV Sindhu en tant que tout premier athlète indien de l’équipe Visa. Pendant ce temps, la marque de sport PUMA India a également recruté 18 athlètes indiens avant les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

De plus, les marques ont encore accéléré leurs dépenses publicitaires après que l’haltérophile Mirabai Chanu a remporté une médaille d’argent dans la catégorie féminine des 49 kg. De Wakefit Solutions, Dunzo, Nykaa Man à Mother Dairy et Berger Paints, entre autres, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer sa victoire. De nombreuses marques sont même sorties pour annoncer des récompenses pour Chanu et les futurs gagnants. Par exemple, la marque QSR Domino’s a intensifié ses efforts pour offrir des pizzas Chanu gratuites à vie tandis que la chaîne de multiplexes et sponsor officiel de l’équipe olympique indienne, INOX Leisure Ltd, a annoncé des billets de cinéma gratuits aux gagnants à vie. Fast&Up s’est également engagé à soutenir tous les athlètes indiens “qui remportent une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec des suppléments nutritionnels gratuits tout au long du prochain cycle olympique”.

Selon Mathias, annoncer des récompenses aux gagnants aux Jeux olympiques n’est pas un phénomène nouveau. « Bien qu’une entreprise puisse souhaiter récompenser un athlète pour sa super performance est la bienvenue, il est injuste de l’utiliser pour dériver le kilométrage de la marque. Une tendance notable est que les marques utilisent le marketing momentané sur les réseaux sociaux pour féliciter les gagnants et avec des hashtags poussant leur marque. Cela frise l’immoralité et s’apparente à détourner les réalisations d’un sportif à des fins commerciales. Les marques responsables devraient rester à l’écart de cela », a-t-il ajouté.

De plus, une grande partie du soutien doit venir à un stade initial. « Les marques doivent accompagner les sportifs dès le début de leur parcours. Cela doit faire partie de leur stratégie à long terme et être suivi d’une action constructive », a déclaré Sridhar Ramanujam, fondateur et PDG de Brand-comm. En fait, la dernière publicité de Rin « Il est temps de briller » en témoigne. Il présentait le parcours de l’escrimeuse indienne Bhavani Devi et les sacrifices que sa mère a dû faire pour la soutenir, en termes de mise en gage de ses actifs en or, soulignant ainsi les difficultés que les athlètes traversent.

Selon Harikrishnan Pillai, PDG et co-fondateur de TheSmallBigIdea, plusieurs marques se sont impliquées dans un véritable investissement dans la promotion du sport dans le pays, tandis que d’un autre côté, il y a des marques qui ont sauté la phase de lutte et rencontré les athlètes uniquement au podium. « Olympiens vivant dans la pauvreté, vendre leurs médailles pour un repas n’est pas du tout une nouvelle histoire. Je vois un moment de « pizza à vie » équivalent au concert politique « dîner-avec-les-électeurs » pré-électoral. Cependant, ce serait bien de voir les marques s’impliquer davantage dans le voyage et pas seulement participer à la célébration. Et s’ils font partie de la célébration, ce serait bien de les voir l’étendre d’une manière plus pertinente, comme des parrainages », a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec des entités comme Olympic Gold Quest, les marques peuvent travailler et jouer un rôle plus important. dans la construction de futurs olympiens.

