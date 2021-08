Jeux olympiques de Tokyo : Alors que les équipes de hockey indiennes gagnent les cœurs sur le gazon, Hockey India gagne Twitter

in

Les équipes de hockey indiennes n’ont peut-être remporté qu’une seule médaille de bronze pour l’équipe masculine après la défaite de l’équipe féminine face à la Grande-Bretagne lors des séries éliminatoires pour la troisième place aujourd’hui. .

L’équipe féminine a particulièrement gagné les cœurs, atteignant sa toute première demi-finale olympique. La défaite contre la Grande-Bretagne a peut-être fait mal, mais l’équipe a fait quelque chose de spécial – un fait mis en évidence par ses adversaires du jour. L’équipe de hockey de Grande-Bretagne a envoyé un message de félicitations à ses homologues indiens « incroyables » sur Twitter, qualifiant leur victoire de 4-3 de « match incroyable ».

Tout de suite vers vous. C’était un match brillant. ???? Félicitations pour la médaille de bronze, @GBHockey. https://t.co/sz7BNEu9DR – Hockey India (@TheHockeyIndia) 6 août 2021

Le compte de la Grande-Bretagne a également salué Hockey India pour ses réalisations aux Jeux et a déclaré que les prochaines années s’annonçaient très brillantes pour l’équipe féminine. Le compte Hockey India a également rendu la pareille au message de l’équipe GB, le qualifiant de « match brillant » et félicitant ses adversaires pour la médaille de bronze.

Le Twitter de Hockey India s’est imposé pendant les Jeux olympiques en tant que commentaire de jeu par jeu, engagement des fans et quelques plaisanteries ont conquis le cœur des fans de hockey du pays. Tout au long des Jeux, il a popularisé les hashtags #IndiaKaGame et #HaiTayyar alors que les équipes masculines et féminines ont surmonté les obstacles pour atteindre leurs demi-finales respectives.

25′ Et Gurjit Kaur le fait pour l’Inde. ???? Elle transforme le Penalty Corner en but. ???????? 2:1 ????????#GBRvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #hockeybelgium pic.twitter.com/gEcCBbHBFr – Hockey India (@TheHockeyIndia) 6 août 2021

Nous avons raté de peu une médaille en hockey féminin, mais cette équipe reflète l’esprit de la Nouvelle Inde, où nous donnons le meilleur de nous-mêmes et franchissons de nouvelles frontières. Plus important encore, leur succès à #Tokyo2020 motivera les jeunes filles indiennes à se lancer dans le hockey et à y exceller. Fier de cette équipe. – Narendra Modi (@narendramodi) 6 août 2021

Qu’il s’agisse de remonter le moral des équipes après leurs défaites en demi-finale ou de célébrer la première médaille de hockey de l’équipe masculine en 41 ans, le jeu Twitter de @TheHockeyIndia a été au rendez-vous tout au long. Il a retweeté des messages de félicitations, dont ceux du Premier ministre Narendra Modi, du légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar et de « l’ancien entraîneur de l’équipe féminine » Kabir Khan (Shah Rukh Khan).

Voici la dernière question du concours. ???? Répondez correctement et courez la chance de gagner les affiches signées de Team India, des capitaines et des vice-capitaines. ????#HaiTayyar #IndiaKaGame #Cheer4India #Tokyo2020 #Concours #ConcoursAlerte pic.twitter.com/wEYaVcSaKA – Hockey India (@TheHockeyIndia) 5 août 2021

Jo kabhi na ho paya ho, wo karke dikhaya hai,

Namumkin ko mumkin karna, c’est l’équipe ne sikhaya hai ! Le voyage a été tout simplement inspirant. ????#HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/HYOWoz1Asn – Hockey India (@TheHockeyIndia) 6 août 2021

King ne s’incline que devant la barre qui a élevé ses normes très haut ! ????#HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/3Xb6V1PEa1 – Hockey India (@TheHockeyIndia) 5 août 2021

Le compte a également organisé des quiz sur l’histoire du hockey indien pour courir la chance de gagner des affiches dédicacées de l’équipe, du capitaine et des vice-capitaines. Il a également envoyé des tweets de félicitations aux athlètes indiens dans d’autres événements. Dans l’ensemble, les Jeux olympiques de Tokyo ont été une grande victoire pour le hockey indien, à la fois sur et en dehors du terrain.

