Jeux olympiques de Tokyo: Bajrang Punia remporte le bronze, meilleur résultat du match contre l’Inde

Bajrang avait battu le Kirghizistan Ernazar Akmataliev et l’Iranien Morteza Cheka Ghiasi avant de s’incliner face à l’Azerbaïdjanais Hazai Aliev en demi-finale vendredi.

Il n’a pas été à la hauteur des attentes, mais l’Indien Bajrang Punia reviendra de Tokyo avec une médaille de bronze à ses débuts olympiques après avoir déjoué Daulet Niyazbekov lors des barrages ici samedi.

Si sa défense l’a laissé tomber en demi-finale contre Hazi Aliev, les mouvements offensifs intelligents de Bajrang l’ont fait gagner 8-0 contre le Kazakh Niyazbekov, contre qui il avait perdu en demi-finale du Championnat du monde 2019.

Avec la médaille de Bajrang, les lutteurs indiens ont égalé leur meilleure performance aux Jeux Olympiques. Aux Jeux de Londres 2012, Sushil Kumar a remporté une médaille d’argent et Yogeshwar Dutt est revenu avec une médaille de bronze.

Avec son podium, l’Inde a également égalé son meilleur total de six médailles olympiques remportées lors de l’édition 2012 de Londres.

