Jeux olympiques de Tokyo : date, heures de début au Royaume-Uni, sites, nouveaux sports et tableau des médailles

Les Jeux olympiques de Tokyo débuteront cette semaine alors que les meilleurs athlètes du monde se préparent enfin à viser l’or.

Les Jeux d’été de 2020 ont dû être reportés d’un an suite au confinement mondial dû à la pandémie de coronavirus.

Début des JO de Tokyo

Maintenant, le Comité international olympique travaille dur pour s’assurer que les Jeux se déroulent au Japon cet été.

Malgré de nombreuses critiques du monde entier, Tokyo se prépare à accueillir l’événement mondial phare.

Alors, alors que les meilleurs sportifs, hommes et femmes, se préparent pour l’action, voici tout ce que vous devez savoir sur Tokyo 2020…

Jeux olympiques de Tokyo : dates

Le CIO a révisé les dates des Jeux de la 32e Olympiade le 30 mars 2020 suite à l’annonce du report.

La cérémonie d’ouverture des Jeux est désormais prévue pour Vendredi 23 juillet. Il commencera à 12 heures, heure du Royaume-Uni, avec le Japon huit heures à l’avance.

Il y aura ensuite deux semaines de compétition sportive avant la cérémonie de clôture le dimanche 8 août.

Les Jeux seront toujours connus sous le nom de « Tokyo 2020 » et ont pour devise « United by Emotion ».

Il verra plus de 11 000 athlètes de 205 nations concourir dans 33 sports.

Jeux olympiques de Tokyo : processus d’appel d’offres

Tokyo a été rejointe par Istanbul et Madrid comme les trois dernières villes candidates pour accueillir les Jeux olympiques de 2020.

Bakou et Doha ont échoué avec leurs offres tandis que les Roms ont décidé de retirer leur candidature.

Tokyo a battu Istanbul lors du processus de sélection final avec des voix de 60 à 36.

Tokyo a déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964 et devrait devenir la cinquième ville à accueillir les Jeux plus d’une fois.

Les prochains Jeux olympiques auront lieu à Paris en 2024 suivis de Los Angeles en 2028.

Les JO de Tokyo approchent cet été

Les Jeux de Tokyo ont dû être reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus Jeux Olympiques de Tokyo : Lieux

La capitale du Japon, Tokyo, est la ville hôte, le nouveau stade national du Japon d’une capacité de 68 000 places étant le lieu phare.

Les autres arènes clés incluent le Centre aquatique de Tokyo, le vélodrome d’Izu, le stade de Tokyo et le stade international de Yokohama.

Le village olympique sera basé à Tokyo et comprend trois sites qui ont été construits à l’origine pour les Jeux olympiques de 1964.

La « zone de la baie de Tokyo » sera la zone la plus fréquentée des Jeux avec 13 sites accueillant des actions.

Jeux olympiques de Tokyo : sports

Les Jeux organiseront 339 épreuves dans 33 sports différents avec un total de 50 disciplines.

Ces Jeux olympiques verront l’introduction de quatre nouveaux sports avec le karaté, l’escalade sportive, le surf et la planche à roulettes faisant leurs débuts.

Le baseball et le softball seront de retour pour la première fois depuis 2008.

Il y aura également de nouvelles disciplines dont le basketball 3×3, le BMX freestyle et le cyclisme madison.

Le stade olympique qui accueillera les grands événements et cérémonies d’ouverture et de clôture JO de Tokyo : Tableau des médailles

Le tableau des médailles de Tokyo suivra.

À Rio 2016, un total de 973 médailles ont été décernées dont 307 d’or.

Les États-Unis ont dominé les charts après avoir remporté 121 médailles dont 46 d’or.

L’équipe GB a terminé deuxième au tableau des médailles après avoir remporté 27 médailles d’or sur un total de 67 tandis que le prochain pays hôte, le Japon, a remporté 41 médailles, dont 12 d’or.

Il y a eu un seul podium en 2016 alors que l’équipe des États-Unis a remporté l’or, l’argent et le bronze au 100 mètres haies grâce à Brianna Rollins, Nia Ali et Kristi Castlin.

Tableau des médailles des Jeux olympiques d’été de tous les temps

États Unis: 1 022 médailles d’or, 2 523 au total

Union soviétique: 395 médailles d’or, 1 010 au total

Grande Bretagne: 263 médailles d’or, 851 au total

France: 212 médailles d’or, 716 au total

Allemagne: 191 médailles d’or, 615 au total

Italie: 206 médailles d’or, 577 au total

Chine: 224 médailles d’or, 546 au total

Australie: 147 médailles d’or, 497 au total

Suède: 145 médailles d’or, 494 au total

Hongrie: 175 médailles d’or, 491 au total Jeux olympiques de Tokyo : les fans peuvent-ils y assister ?

Les officiels ont confirmé qu’aucun spectateur international ne sera autorisé à assister aux Jeux olympiques ou paralympiques de Tokyo.

Il y aura également des limites de spectateurs fixes pour l’événement avec un maximum de 10 000 spectateurs autorisés.

La décision a été prise à la suite d’une réunion impliquant les organisateurs locaux, les Comités olympique et paralympique internationaux, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement national.

Le principal conseiller japonais sur les coronavirus avait déclaré aux organisateurs que le meilleur moyen de limiter le risque de propagation était de tenir les événements à huis clos, mais les organisateurs ont choisi de suivre les limites gouvernementales existantes pour les événements sportifs dans le pays.

“À la lumière des restrictions du gouvernement sur les événements publics, la limite de spectateurs pour les Jeux Olympiques sera fixée à 50% de la capacité des sites, jusqu’à un maximum de 10 000 personnes sur tous les sites”, indique un communiqué de Tokyo 2020.

Les organisateurs ont déclaré que les étudiants du programme de spectateurs des écoles ne seraient pas pris en compte dans ces limites et seraient traités séparément.

Le calendrier des compétitions reste inchangé.

Les spectateurs doivent s’abstenir de crier ou de parler fort, indique le communiqué, et doivent se rendre directement sur le site et rentrer immédiatement chez eux par la suite.

Les Jeux Olympiques de Tokyo restent pour le moment Jeux Olympiques de Tokyo : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le président du CIO, Thomas Bach : « L’ensemble du Mouvement olympique attend avec impatience la cérémonie d’ouverture le 23 juillet.

« J’ai eu l’occasion de parler avec les 206 Comités Nationaux Olympiques du monde et ils sont tous pleinement engagés et attendent avec impatience les Jeux.

« Nous bénéficions du plein soutien du gouvernement japonais.

« Tout le monde est vraiment déterminé à faire de ces Jeux Olympiques la lumière au bout du tunnel.

“Toutes les perspectives sont bonnes, nous travaillons dur, et pour ces Jeux, la première priorité sera de les rendre sûrs et sécurisés pour tous les participants.”

Un communiqué du CIO a ajouté: “Nous pensons qu’avec les mesures et les plans solides que nous avons mis en place, les Jeux peuvent et se dérouleront en toute sécurité.”

Jeux olympiques de Tokyo : statistiques clés

29 – ce seront les 29e Jeux olympiques d’été modernes – bien qu’officiellement les Jeux de la 32e Olympiade, avec les événements de 1916, 1940 et 1944 annulés en raison des deux guerres mondiales.

19 – jours de compétition aux Jeux olympiques de cette année, les épreuves de football et de softball commençant deux jours avant la cérémonie d’ouverture officielle.

33 – sports figurant dans les Jeux, y compris le retour du baseball/softball et les premières apparitions du karaté, de l’escalade, du surf et du skateboard.

339 – total des événements dans ces 33 sports.

376 – athlètes annoncés dans l’équipe finale de l’équipe GB, avec une représentation dans 26 sports. Il y avait également 22 réserves sélectionnées.

201 – femmes dans la sélection, la première fois qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans une équipe olympique d’été de l’équipe GB.

205 – équipes participant à Tokyo. Les athlètes russes concourront en tant que ROC, en utilisant l’acronyme et le drapeau du Comité olympique russe, tandis que la Corée du Nord s’est retirée en raison de préoccupations concernant Covid-19.

41 – lieux qui organisent des événements cet été.

68 000 – capacité du stade olympique principal.

0 – spectateurs présents en raison de l’état d’urgence à Tokyo provoqué par le coronavirus.

4,24 milliards de livres sterling – coût estimé du report d’un an des Jeux de l’été dernier, selon un rapport produit par l’Université du Kansai d’Osaka qui estime le chiffre à 640,8 milliards de yens.

3 – candidats pour accueillir les Jeux, lors du vote en 2013. Tokyo a remporté 42 voix au premier tour et a battu Istanbul par 60 voix contre 36 au deuxième tour après l’élimination de Madrid.

10 stars de la Team GB qui devraient briller à Tokyo

Adam Tourbé

Après avoir bondi sous les 57 secondes et réalisé les 20 meilleurs temps de l’histoire, Peaty semble pratiquement certain de défendre son titre sur 100 m brasse – plus que probablement avec un nouveau record du monde en plus. Telle est l’étendue de sa domination que ses rivaux sont déjà résignés à se battre pour l’argent.

Seonaid McIntosh

La tireuse d’Édimbourg se rend à Tokyo en tant que numéro un mondial en titre et championne du monde du 50 m couché, et un solide pari de médailles dans l’épreuve féminine de carabine 3×50. McIntosh, qui participera également à la carabine à air comprimé 10 m, a également remporté la première médaille d’or de la Grande-Bretagne en Coupe du monde en 2019.

Dina Asher Smith

Déjà la Britannique la plus rapide de l’histoire, Asher-Smith a l’habitude de se montrer à la hauteur et elle devra être dans la forme de sa vie à Tokyo pour affronter l’Américaine Gabby Thomas, qui a signé le deuxième temps le plus rapide de l’histoire. plus de 200m aux USA

et la vétéran jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a fait de même au 100 m à Kingston.

Pat McCormack

McCormack s’est avéré être une classe à part de la plupart de ses rivaux olympiques au cours de ce cycle prolongé et commencera comme un favori clair pour l’or en boxe poids welter. Sa récente victoire contre la Russie

Andrey Zamkovoy – qui lui a refusé l’or mondial en 2019 – était un signe clair de son intention d’aller jusqu’au bout dans la capitale japonaise.

Jason et Laura Kenny

L’histoire est au rendez-vous pour le couple en or du cyclisme à Tokyo. Laura Kenny se situe derrière les cinq médailles d’or de Dame Katherine Grainger sur la liste nationale de tous les temps, tandis que Jason compte actuellement sept médailles olympiques, une de moins que le total de huit de Sir Bradley Wiggins en carrière, avec toutes les chances que les deux records soient au moins assorti.

Max Whitlock

Après avoir remporté deux médailles d’or extraordinaires à Rio, Whitlock s’est concentré sur son arçon favori pour Tokyo. Malgré sa récente chute à son retour à la compétition aux Championnats d’Europe, le joueur de 28 ans commencera comme favori – mais pourrait être poussé jusqu’au bout par l’étoile montante irlandaise Rhys McClenaghan.

Marron Ciel

Brown, qui aura 13 ans ce mois-ci, deviendra la plus jeune olympienne d’été de Grande-Bretagne lorsqu’elle participera à la compétition de skateboard park. Mais le jeune prodige a toutes les chances de remporter une médaille, s’étant qualifié à la troisième place et ayant également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde à Sao Paulo en 2019.

Hélène Glover

Glover a remporté des médailles d’or consécutives en aviron avec Heather Stanning en 2012 et 2016 avant de prendre sa retraite pour fonder une famille. Tentés de lancer un retour, Glover et sa nouvelle partenaire Polly Swann se sont élancées vers l’or européen en avril, soulevant la perspective d’une troisième médaille remarquable pour la joueuse de 35 ans au Japon.

Jade Jones

Jones était adolescente lorsqu’elle a remporté sa première médaille d’or olympique en taekwondo à Londres 2012, et a poursuivi son triomphe à Rio quatre ans plus tard. Aujourd’hui âgé de 28 ans et également champion du monde en titre, Jones est un grand favori pour remporter un troisième titre olympique consécutif sans précédent.