Jeux olympiques de Tokyo: dates réorganisées, dernières nouvelles sur les fans, les sites, les nouveaux sports et le tableau des médailles

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient toujours avoir lieu cet été alors que les meilleurs athlètes du monde se préparent enfin à décrocher l’or.

Les Jeux d’été de 2020 ont dû être reportés d’un an après le verrouillage mondial en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux olympiques de Tokyo arrivent cet été

À présent, le Comité international olympique travaille d’arrache-pied pour que les Jeux se déroulent au Japon cet été.

Alors que plusieurs problèmes logistiques clés subsistent, Tokyo se prépare à accueillir cet événement mondial phare dans quelques mois seulement.

Et donc, alors que les meilleurs sportifs et sportifs se préparent pour l’action, voici tout ce que vous devez savoir sur Tokyo 2020 …

Jeux olympiques de Tokyo: dates

Le CIO a révisé les dates des Jeux de la 32e Olympiade le 30 mars 2020 suite à l’annonce du report.

La cérémonie d’ouverture des Jeux est actuellement prévue pour le vendredi 23 juillet 2021.

Il y aura ensuite deux semaines de compétition sportive avant la cérémonie de clôture le dimanche 8 août.

Les Jeux seront toujours connus sous le nom de «Tokyo 2020» et auront pour devise «United by Emotion».

Il verra plus de 11 000 athlètes de 206 nations concourir dans 33 sports.

Jeux olympiques de Tokyo: processus de candidature

Tokyo a été rejointe par Istanbul et Madrid en tant que trois dernières villes candidates pour accueillir les Jeux olympiques de 2020.

Bakou et Doha ont échoué avec leurs offres tandis que les Roms ont décidé de retirer leur candidature.

Tokyo a battu Istanbul lors du processus de sélection final avec des voix de 60 contre 36.

Tokyo a déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964 et devrait devenir la cinquième ville à accueillir les Jeux plus d’une fois.

Les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024 puis à Los Angeles en 2028.

Les Jeux de Tokyo ont dû être reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus Jeux olympiques de Tokyo: sites

La capitale du Japon, Tokyo, est la ville hôte avec le nouveau stade national du Japon, d’une capacité de 68 000 places.

Les autres arènes clés comprennent le centre aquatique de Tokyo, le vélodrome d’Izu, le stade de Tokyo et le stade international de Yokohama.

Le village olympique sera basé à Tokyo et comprend trois sites construits à l’origine pour les Jeux olympiques de 1964.

La «Zone de la baie de Tokyo» sera la zone la plus fréquentée des Jeux avec 13 sites accueillant de l’action.

Jeux olympiques de Tokyo: Sports

Les Jeux organiseront 339 événements dans 33 sports différents avec un total de 50 disciplines.

Ces Jeux Olympiques verront l’introduction de quatre nouveaux sports avec le karaté, l’escalade sportive, le surf et la planche à roulettes faisant leurs débuts.

Le baseball et le softball reviendront pour la première fois depuis 2008.

Il y aura également de nouvelles disciplines dont le basketball 3 × 3, le BMX freestyle et le cyclisme madison.

Le stade olympique qui accueillera les grands événements et les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo: table des médailles

Le tableau des médailles de Tokyo suivra.

À Rio 2016, 973 médailles ont été décernées, dont 307 médailles d’or.

Les États-Unis ont dominé le classement après avoir remporté 121 médailles, dont 46 d’or.

L’équipe GB a terminé deuxième du tableau des médailles après avoir remporté 27 médailles d’or sur un total de 67, tandis que le prochain hôte, le Japon, a remporté 41 médailles, dont 12 d’or.

Il y a eu un balayage du podium en 2016 alors que l’équipe des États-Unis a remporté l’or, l’argent et le bronze au 100 mètres haies féminin grâce à Brianna Rollins, Nia Ali et Kristi Castlin.

Tableau des médailles des Jeux olympiques d’été de tous les temps

États-Unis: 1022 pièces d’or, 2523 au total

Union soviétique: 395 pièces d’or, 1010 au total

Grande Bretagne: 263 pièces d’or, 851 au total

France: 212 pièces d’or, 716 au total

Allemagne: 191 pièces d’or, 615 au total

Italie: 206 pièces d’or, 577 au total

Chine: 224 pièces d’or, 546 au total

Australie: 147 pièces d’or, 497 au total

Suède: 145 pièces d’or, 494 au total

Hongrie: 175 médailles d’or, 491 Jeux olympiques de Tokyo au total: les fans peuvent-ils y assister?

Les officiels ont confirmé qu’aucun spectateur international ne sera autorisé à assister aux Jeux olympiques ou paralympiques de Tokyo.

Une déclaration du 20 mars disait: «Actuellement, la situation du COVID-19 au Japon et dans de nombreux autres pays à travers le monde est toujours très difficile et un certain nombre de variantes sont apparues, tandis que les voyages internationaux restent sévèrement limités à l’échelle mondiale.

«Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie, il est hautement improbable que l’entrée au Japon soit garantie cet été pour les personnes de l’étranger.

«Afin de donner plus de clarté aux détenteurs de billets résidant à l’étranger et de leur permettre d’ajuster leurs projets de voyage à ce stade, les parties du côté japonais sont parvenues à la conclusion qu’elles ne pourront pas entrer au Japon au moment de les Jeux Olympiques et Paralympiques.

«Cette conclusion contribuera davantage à garantir des Jeux sûrs et sécurisés pour tous les participants et le public japonais.»

Le communiqué ajoute que les billets achetés à l’étranger par le biais du comité organisateur seront remboursés.

Les Jeux olympiques de Tokyo se poursuivent pour le moment. Jeux olympiques de Tokyo: qu’est-ce qui a été dit?

Malgré les nouvelles sur les fans, les organisateurs sont « extrêmement confiants » que leurs plans pour les Jeux olympiques sont sur la bonne voie, mais ne confirmeront les détails définitifs qu’en juin en raison de l’imprévisibilité du coronavirus.

Le directeur exécutif des Jeux Olympiques, Christophe Dubi, a déclaré: «Il a toujours été possible qu’il y en ait d’autres versions (les derniers détails). Nous devons prendre des décisions en temps opportun pour certains de ces éléments.

«Je comprends que les gens voudront avoir le plus de détails possible mais, en même temps, si nous prenons un certain nombre de décisions maintenant où la situation concernant Covid est très fluide, nous pourrions regretter certaines de ces décisions.

«Il est très important de regarder la façon dont la pandémie évolue, de considérer la situation à un moment donné et de faire le bon appel au bon moment.

«Le bon moment, en ce qui nous concerne, est avril pour la deuxième version du [details] et pour les derniers détails, avec tout jusqu’au dernier fil, boulon et encoche, ce sera en juin.

« C’est la séquence que nous avons et nous sommes extrêmement confiants avec cette séquence. »