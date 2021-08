Jeux olympiques de Tokyo : du Premier ministre Modi à Anand Mahindra, les salutations affluent de toutes parts alors que l’équipe indienne de hockey féminin se dirige vers les demi-finales

in

Le hashtag ChakDeIndia a commencé à faire son apparition sur Twitter avec « Kabir Khan ». (Image : Twitter/Kiren Rijiju)

Jeux olympiques de Tokyo : Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo progressent, tous les yeux du pays sont tournés vers le contingent indien aux jeux. Au milieu de cela, l’équipe indienne de hockey féminin jouait contre l’Australie en quart de finale et a battu cette dernière 1-0 pour entrer avec succès dans les demi-finales olympiques pour la première fois de son histoire, scénarisant l’histoire. Dès que la nouvelle est tombée, les souhaits et les louanges ont commencé à affluer pour l’équipe de hockey féminin indienne de tout le pays, et le hashtag ChakDeIndia a commencé à faire son apparition sur Twitter avec « Kabir Khan » alors que les fans ont commencé à comparer l’entraîneur de l’équipe Sjoerd Marijne à un personnage fictif. personnage Kabir Khan. Kabir Khan était l’entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin dans le film Chak De India en 2007. Les fans ont même comparé l’expression de l’entraîneur Marijne après la victoire de l’équipe féminine indienne en quart de finale à celle du personnage de Khan lorsque l’équipe du film a remporté la Coupe du monde.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que lors de l’Amrut Mahotsav, l’Inde a vu les équipes de hockey masculin et féminin faire des « efforts historiques » aux Jeux olympiques de Tokyo.

Non seulement PV Sindhu a remporté une médaille bien méritée, mais nous avons également vu les efforts historiques des équipes de hockey masculin et féminin aux Jeux olympiques. Je suis optimiste que 130 crores d’Indiens continueront à travailler dur pour que l’Inde atteigne de nouveaux sommets alors qu’elle célèbre son Amrut Mahotsav. – Narendra Modi (@narendramodi) 2 août 2021

Le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a pris son compte Twitter officiel et a écrit : « Splendid Performance », ajoutant que l’équipe indienne de hockey féminin écrivait l’histoire « à chaque mouvement » des Jeux olympiques.

Splendide Performance !!! Le hockey féminin #TeamIndia écrit l’histoire à chaque mouvement à #Tokyo2020 ! Nous sommes en demi-finale des Jeux olympiques pour la première fois en battant l’Australie. 130 crore d’Indiens ???????? à la

Équipe de hockey féminin –

« nous sommes juste derrière vous » ! pic.twitter.com/vusiXVCGde – Anurag Thakur (@ianuragthakur) 2 août 2021

Pendant ce temps, la ministre de l’Union Kiren Rijiju a écrit : « Le rêve de l’Inde devient réalité », tout en informant que les équipes de hockey masculine et féminine de l’Inde s’étaient maintenant qualifiées pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo. “Je n’ai pas de mots pour exprimer mon excitation et mon bonheur”, a-t-il écrit.

Le rêve de l’Inde devient réalité ! Notre équipe de hockey féminin a battu l’Australie ! Les équipes indiennes masculine et féminine ont atteint les demi-finales aux Jeux olympiques de #Tokyo2020 ! Je n’ai pas de mots pour exprimer mon excitation et mon bonheur! https://t.co/3swWYTvH6O pic.twitter.com/bM6the9vh6 – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 2 août 2021

Le ministre de l’Union Smriti Irani a partagé une photo de l’équipe féminine indienne de hockey et a écrit « Naaz hai » (nous sommes fiers).

Naaz hai … #ind @imraniampal pic.twitter.com/UyZAG6gJWk – Smriti Z Irani (@smritiirani) 2 août 2021

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath a également félicité l’équipe. En tweetant en hindi, il a écrit : « L’équipe indienne de hockey féminin a réalisé une performance inégalée aux Jeux olympiques de Tokyo et a obtenu une entrée en demi-finale pour la première fois de son histoire. Je félicite chaleureusement l’équipe pour cette performance historique qui fait la fierté de tout le pays. Je prie Dieu pour que ces performances réussies de l’équipe se poursuivent.

में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। से कामना है कि आपकी सफलता का यह क्रम सतत जारी रहे। – Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 2 août 2021

Le ministre du Logement et des Affaires urbaines de l’Union, Hardeep Singh Puri, a écrit : « J’ai joué comme des champions !… Victoire capitale. Optez pour les filles en or !

Joué comme des champions !

L’équipe indienne de hockey féminin bat l’Australie pour atteindre les demi-finales à #Tokyo2020 après plus de quatre décennies. Victoire mémorable.

Optez pour l’or les filles!#Hockey#Cheer4India #Olympics pic.twitter.com/4UYhG8b7Rh – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 2 août 2021

Pendant ce temps, le ministre de l’Union Piyush Goyal a également félicité l’équipe. “Et c’est comme ça que nous écrivons l’histoire !… Vraiment une victoire mémorable pour l’Inde”, a-t-il écrit sur Twitter.

Et c’est ainsi que nous écrivons l’histoire ! L’équipe indienne de hockey féminin bat l’Australie en quarts de finale aux #Olympics. Vraiment une victoire mémorable pour ???????? Quelle démonstration de grain ! #IndeVsAUS pic.twitter.com/9ICHpevds9 – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 2 août 2021

Le porte-parole national du BJP, Sambit Patra, a également profité de son compte Twitter officiel à cette occasion et a félicité l’équipe indienne de hockey féminin.

Félicitations chaleureuses à l’équipe indienne de hockey féminin alors qu’elle se dirige vers la demi-finale à #Tokyo2020. #TeamIndia #cheerforindia pic.twitter.com/RqjjaEbJ69 – Sambit Patra (@sambitswaraj) 2 août 2021

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, a écrit : « Les femmes indiennes continuent de faire la fierté de la nation aux Jeux olympiques de Tokyo », et a félicité l’équipe.

Les femmes indiennes continuent de faire la fierté de la nation à #Tokyo2020. Félicitez le ????????hockey féminin ???? équipe à créer l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour la demi-finale des #OlympicGames. Je souhaite le meilleur à #TeamIndia pour les matchs à venir. #Cheer4India #GoForGold pic.twitter.com/fmFnl9WSAj – Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) 2 août 2021

Le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, s’est également rendu sur Twitter pour féliciter l’équipe, demandant aux gens de leur faire une ovation debout.

Levez-vous, où que vous soyez et offrez à ces héros la standing ovation qu’ils méritent ! Au total maintenant… ???????????????????????? https://t.co/M7YD6g3JtD – anand mahindra (@anandmahindra) 2 août 2021

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a également félicité l’équipe.

La gloire vous attend ! Félicitez l’équipe féminine indienne de #Hockey pour avoir remporté une victoire éclatante en quart de finale contre l’Australie à #Tokyo2020. Que l’équipe continue sa séquence de victoires et apporte la gloire au pays. Je souhaite à l’équipe tout le meilleur. #Cheer4India @thehockeyindia – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 2 août 2021

Le compte Twitter officiel du ministère des chemins de fer de l’Union a également félicité l’équipe, félicitant la joueuse des chemins de fer Gurjit Kaur pour son but – le seul but marqué dans le match.

L’équipe de hockey féminin #TeamIndia a créé l’histoire en se qualifiant pour les demi-finales en battant l’Australie 1-0 !!! C’est ce but du joueur des Chemins de fer Gurjit Kaur qui a fait la différence entre les deux nations !!! Nous jouons ensuite l’Argentine !!!#Cheer4India pic.twitter.com/3xPu2WbQ6B – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 2 août 2021

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan a également tweeté à l’occasion.

Cela me fait un immense plaisir de partager que quatre joueuses de l’équipe féminine indienne de #Hockey ont été formées à la MP Women’s Hockey Academy! J’adresse mes vœux les plus chaleureux au ministre des Sports Smt. @yashodhararaje Ji et le réalisateur Pawan Jain Ji pour les avoir nourris en les préparant pour #Tokyo2020. https://t.co/0gKidXtq8k – Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) 2 août 2021

Les athlètes et anciens joueurs ont également adressé leurs meilleurs vœux à l’équipe.

Padma Shri et le lauréat du prix Arjuna, le Dr Dilip Kumar Tirkey, ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey, se sont également rendus sur Twitter pour féliciter l’équipe, déclarant : « Je n’ai pas de mots pour exprimer mes émotions. Mon cœur se gonfle de fierté de voir nos filles créer l’histoire. »

NOS FILLES SONT NOTRE FIERTÉ ! Je n’ai pas de mots pour exprimer mes émotions. Mon cœur se gonfle de fierté de voir nos filles créer l’histoire. #INDvsAUS #IndiaKaGame @TheHockeyIndia #Tokyo2020 #ChakDeIndia https://t.co/ndFHYlmv3i – Dilip Kumar Tirkey (@DilipTirkey) 2 août 2021

L’ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey, Viren Rasquinha, a également félicité l’équipe.

Félicitations à l’équipe indienne de hockey féminin. Incroyable de battre la puissante Australie 1-0 dans le QF des Jeux olympiques. Si fier. Juste pour relativiser, nous avons perdu 1-6 contre l’Australie à Rio 2016. Mais aujourd’hui, nos femmes indiennes étaient sublimes. Courageux guerriers !! #JEUX OLYMPIQUES #HOCKEY – Viren Rasquinha (@virenrasquinha) 2 août 2021

Le lutteur médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2016 Sakshi Malik s’est adressé à Twitter et a écrit: “Ils ont fait l’impensable!”

CES FILLES L’ONT FAIT ! ILS ONT FAIT L’IMPENSABLE ! ???? L’équipe féminine de #hockey #IND est en DEMI-FINALE après avoir battu #AUS 1-0 ????????#Tokyo2020 pic.twitter.com/sE5lwjaTMW – Sakshi Malik (@SakshiMalik) 2 août 2021

L’ancien joueur de cricket VVS Laxman a également envoyé ses félicitations et ses meilleurs vœux.

Nos filles ont créé l’histoire.

Battu #AUS en quart de finale de #hockey féminin par 1-0 pour sceller sa place en DEMI-FINALE pour la toute première fois ! Meilleurs voeux pour les demi-finales. #Tokyo2020 pic.twitter.com/iZj3H4GPs8 – VVS Laxman (@VVSLaxman281) 2 août 2021

L’ancien joueur de cricket Virender Sehwag a également félicité l’équipe. Il s’est rendu sur Twitter et a écrit en hindi : “Je pense que je me suis rarement senti aussi heureux à chaque victoire.”

Itni khushi shayad kisi jeet par mehsoos huyi hogi !

Moment Wow absolu. Premières demi-finales de hockey olympiques pour nos filles. Rempli de fierté.

Chak De India #Hockey pic.twitter.com/c9I5KZFaZ5 – Virender Sehwag (@virendersehwag) 2 août 2021

L’artiste du sable Sudarsan Pattnaik a également célébré l’entrée des deux équipes en demi-finale avec un bel hommage.

#ChakDeIndia ….???????? Jai Ho ??????????#Tokyo2020 @TheHockeyIndia pic.twitter.com/ZvjcLmamNR – Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 2 août 2021

Pendant ce temps, Bollywood est également intervenu pour féliciter.

L’agence de presse ANI a cité l’acteur et politicien Jaya Bachchan disant qu’elle espérait que l’équipe se qualifie pour la finale et la gagne, ce qui rend le pays fier.

L’acteur Randeep Hooda a écrit: “Quel match .. Super défense.”

Quel match .. Super défense .. Real imite Reel #ChakDeIndia L’histoire créée par la première demi-finale de #hockeyindia des femmes indiennes comme jamais ??????????????????????? ? #INDvsAUS #Olympics2020 #TokyoOlympics2020 pic.twitter.com/3W6g7j2PgN – Randeep Hooda (@RandeepHooda) 2 août 2021

L’acteur Taapsee Pannu s’est également rendu sur Twitter à l’occasion.

Notre chakk de moment n’a jamais semblé plus réel ! Nos filles ont battu les Australiennes 1-0 et se sont précipitées en demi-finale !!!! Allez-y @imranirampal vos filles ont notre coeur ! ???????????????? – taapsee pannu (@taapsee) 2 août 2021

