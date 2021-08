Jeux olympiques de Tokyo : du presque démissionner au prochain grand espoir de la lutte – l’histoire de Ravi Dahiya

in

Dahiya est également la référence en matière de conseils techniques pour les juniors.

Alors que Ravi Dahiya restait silencieux après sa défaite dans le match pour la médaille d’or des 57 kg nage libre, un voile de tristesse s’est abattu sur la salle de lutte du stade Chhatrasal, où ses camarades stagiaires s’étaient réunis pour regarder leur “frère” écrire l’histoire.

Les autres stagiaires étaient convaincus que Dahiya remporterait la toute première médaille d’or de lutte de l’Inde aux Jeux olympiques. La confiance dans les capacités de Dahiya contrastait fortement avec ce que ses coéquipiers pensaient de lui lorsqu’il a commencé. Son partenaire d’entraînement et colocataire Arun, de quelques années son aîné, a déclaré que Dahiya était très petit et n’avait remporté aucune médaille nationale au cours de ses quatre premières années.

Ravi Kumar Dahiya est un lutteur remarquable ! Son esprit combatif et sa ténacité sont remarquables. Félicitations à lui pour avoir remporté la médaille d’argent à #Tokyo2020. L’Inde est très fière de ses réalisations. – Narendra Modi (@narendramodi) 5 août 2021

Arun, qui est le colocataire de Dahiya depuis plus de sept ans, a déclaré qu’il n’attendait pas trop de son colocataire au départ. Les parents de Dahiya appelaient Arun et le pressaient d’aider leur fils. Cependant, malgré tous ses efforts, Dahiya n’a pas pu progresser.

Il était presque sur le point d’abandonner quand quelqu’un a conseillé à Dahiya de passer un examen médical. Les tests ont révélé que le jeune avait une carence en fer, ce qui entravait ses performances.

Arun a déclaré qu’une fois ce problème réglé, Dahiya n’a jamais eu à regarder en arrière. Il a exprimé son étonnement devant la façon dont le garçon qui parle à peine avait remporté l’argent dans la plus grande scène. Arun a également souligné son comportement après la victoire de Dahiya en demi-finale – pas de coup de poing ni de rugissement, il s’est humblement éloigné du tapis.

Superbe effort, Ravi Kumar Dahiya, c’était une performance tellement puissante. Vous avez tout donné sur le tapis et nous sommes tous très fiers de vous. ???? Félicitations pour la médaille d’argent ????.#Jeux olympiques #Tokyo2020 #Lutte pic.twitter.com/IJXmashU2x – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 5 août 2021

Les stagiaires de l’akhara disent que Dahiya est une personne très simple. Son ami proche Deepak l’appelle khargosh (lapin) en raison de sa ressemblance avec l’animal. Sur le tapis, cependant, c’est un guépard, a déclaré Deepak.

L’un des lutteurs juniors a déclaré que Dahiya garde toujours son sang-froid. Chaque fois qu’on lui demande des pourboires, il prend le temps d’expliquer les nuances.

Le sang-froid de Dahiya était à l’honneur lors de ses matchs aux Jeux Olympiques. Alors que le Premier ministre Narendra Modi s’émerveillait de sa combativité et de sa ténacité, l’ancien joueur de cricket indien Gautam Gambhir a été bouleversé par son cœur.

Félicitations au lutteur #RaviKumarDahiya pour avoir remporté la médaille d’argent en nage libre hommes 57kg à #Tokyo2020. Votre combat acharné continuera d’inspirer les sportifs de tout le pays. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir. #Cheer4India – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 5 août 2021

Le légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar a également salué les performances puissantes du lutteur, tandis que le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, un passionné de sport, a tweeté que les performances audacieuses de Dahiya seraient une source d’inspiration pour les sportifs indiens.

Cependant, les éloges ne devraient pas monter à la tête de Dahiya, en raison de son absence des réseaux sociaux. Deepak a déclaré qu’aucun des lutteurs de l’akhara n’avait de vie sociale. Dahiya n’est pas non plus sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il utilisait WhatsApp pour envoyer des documents et rester en contact avec sa famille.

Il s’est battu à cœur joie ! Belle performance!???????? #RaviKumarDahiya pic.twitter.com/y9TzSBkVzz – Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 5 août 2021

Dahiya commence la pratique à 4 heures du matin. Il se repose avant le début de la séance du soir, a déclaré Deepak. Dahiya est également la référence en matière de conseils techniques pour les juniors.

Arun, Deepak et les jeunes lutteurs attendent tous avec impatience le retour de Dahiya. Arun a déclaré qu’il serait le même Dahiya, mais maintenant avec une médaille d’argent aux Jeux olympiques.

