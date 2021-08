Jeux Olympiques de Tokyo : Félicitations pour le vainqueur de bronze PV Sindhu ; Le Premier ministre Modi la qualifie de “fierté de l’Inde”

in

La médaillée de bronze Pusarla V. Sindhu célèbre lors de la cérémonie de remise des médailles pour le match de badminton en simple féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, à Tokyo, au Japon. (Photo AP)

Jeux olympiques de Tokyo : Les félicitations ont afflué de toutes parts pour l’as du badminton PV Sindhu après avoir remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo dimanche.

Le Premier ministre Narendra Modi a salué le Sindhu comme la fierté de l’Inde. Il a tweeté : « Nous sommes tous ravis de la performance stellaire de PV Sindhu. Félicitations à elle pour avoir remporté le bronze à @Tokyo2020. Elle est la fierté de l’Inde et l’une de nos olympiennes les plus remarquables. Le Premier ministre Modi a également parlé à Sindhu au téléphone pour la féliciter.

Nous sommes tous ravis de la performance stellaire de @Pvsindhu1. Félicitations à elle pour avoir remporté le bronze à @Tokyo2020. Elle est la fierté de l’Inde et l’une de nos olympiennes les plus remarquables. #Tokyo2020 pic.twitter.com/O8Ay3JWT7q – Narendra Modi (@narendramodi) 1er août 2021

Dans son message de félicitations, le président Ram Nath Kovind a tweeté : « PV Sindhu devient la première femme indienne à remporter des médailles lors de deux Jeux olympiques. Elle a établi un nouveau critère de cohérence, de dévouement et d’excellence. Mes plus sincères félicitations à elle pour avoir apporté la gloire à l’Inde.

PV Sindhu devient la première femme indienne à remporter des médailles dans deux jeux olympiques. Elle a établi un nouveau critère de cohérence, de dévouement et d’excellence. Mes plus sincères félicitations à elle pour avoir apporté la gloire à l’Inde. – Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 1er août 2021

Le ministre des Sports Anurag Thakur a déclaré que l’as Shuttler a rendu l’Inde fière et a tweeté : « Victoire écrasante de PV Sindhu, elle a rendu l’Inde fière. Elle l’a fait deux fois, la deuxième athlète à le faire. Aujourd’hui, elle dominait le jeu. L’un après l’autre, que ce soit Mirabai Chanu, Sindhu, et maintenant nous attendons aussi (une médaille) de Lovlina.

VICTOIRE ÉCLATANTE PV Sindhu !!! ???? Vous avez dominé le jeu et marqué l’histoire #Tokyo2020 ! Un double médaillé olympique ! ???? Inde ???????? est si fier de vous et attend votre retour ! TU L’AS FAIT ! pic.twitter.com/kpxAAYQLrh – Anurag Thakur (@ianuragthakur) 1er août 2021

Nisith Pramanik, ministre d’État aux Sports, a félicité Sindhu pour avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en cours et a déclaré : « C’est une grande joie. Je tiens à la féliciter, sa famille et son entraîneur. La jeunesse du pays sera motivée par son exploit. Je pense qu’elle gagnera plus de médailles à l’avenir.

L’entraîneur national en chef du badminton indien, P Gopichand, a félicité « génial » PV Sindhu pour sa deuxième médaille olympique consécutive, et a déclaré : « Tout est dû au travail acharné de son équipe d’entraîneurs et de son personnel de soutien. Je tiens également à remercier le ministère des Sports, SAI et BAI.

Lire aussi — Le sensationnel PV Sindhu dompte le Chinois Bing Jiao pour remporter la deuxième médaille olympique consécutive

La championne du monde en titre n’est devenue que la deuxième Indienne et la première femme du pays à remporter deux médailles olympiques, remportant une médaille de bronze après une victoire consécutive sur le numéro 9 mondial He Bing Jiao, de Chine, lors des éliminatoires pour la troisième place du simple féminin de badminton. . Elle avait décroché une médaille d’argent aux Jeux de Rio 2016.

Le lutteur Sushil Kumar est le premier et le seul autre Indien à remporter deux médailles olympiques, après son bronze à Pékin 2008 avec une médaille d’argent à l’édition 2012 de Londres.

