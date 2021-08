Jeux Olympiques de Tokyo : horaires, TV, programmation et agenda du dimanche 8 août

Athlétisme

Le détenteur du record du monde Eliud Kipchoge veut imiter Bikila et Cierpinski et devenir le troisième athlète à revalider son titre olympique de marathon. La course commencera à partir de 0h00 et clôturera les athlétismes de Tokyo 2020.

Basketball

Les États-Unis sont à la recherche de leur septième médaille d’or consécutive dans le tournoi féminin contre le Japon, sans doute la grande révélation de Tokyo 2020 et une finaliste inattendue.

16h30 États-Unis-Japon (finale)

Handball

La finale de Rio 2016 se répète dans le tournoi féminin et la France cherche sa revanche face à la Russie. La Suède court après sa première médaille contre la Norvège, qui pourrait se répéter dans la troisième case du podium.

4:00 Norvège-Suède (Bronze)

8:00 Russie-France (Finale)

Boxe

Les quatre derniers titres olympiques de Tokyo 2020 sont décidés, avec plusieurs champions du monde en jeu, comme le Cubain Andy Cruz, l’Ouzbek Jalolov, le Brésilien Ferreira ou le Britannique Price.

7h00 Harrington-Ferreira (poids léger féminin)

7:15 Davis-Cruz (Hommes légers)

7:45 Price-Li (moitié féminine)

8h15 Jalolov-Torrez (poids super-lourd masculin)

Cyclisme sur piste

Harrie Lavreysen est l’un des favoris en keirin et s’il montait sur la plus haute marche du podium, il dirait au revoir à Tokyo 2020 avec trois médailles d’or. De son côté, Laura Kenny, qui concourt en omnium, vise sa septième médaille olympique.

3h00 Omnium : Scratch (F)

3:45 Omnium : Tempo (F)

4:20 Vitesse finale (F)

4:26 Omnium : Élimination (F)

17h00 Keirin final (H)

5:25 Omnium : Course aux points (F)

Gymnastique rythmique

A partir de 4h00 du matin, la finale par équipe a lieu, dans laquelle l’hégémonie de la Russie peut être menacée par la Bulgarie. L’Italie est la grande candidate pour compléter le podium.

Volley-ball

Les médailles sont distribuées dans le tournoi féminin et les États-Unis peuvent prendre leur revanche lors des finales de Pékin 2008 et de Londres 2012 qu’ils ont perdues contre le Brésil.

2:00 Corée du Sud-Serbie (Bronze)

6h30 Brésil-États-Unis (finale)

Water polo

La finale du tournoi masculin clôturera la compétition à Tokyo 2020. La Serbie veut revalider son titre olympique contre la Grèce, tandis que l’Espagne joue le bronze contre la Hongrie.

6:40 Hongrie-Espagne (Bronze)

9h30 Grèce-Serbie (Finale)